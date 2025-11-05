DZ Bank hebt fairen Wert für Vestas auf 165 Kronen - 'Kaufen'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,57 % und einem Kurs von 19,94 auf Tradegate (05. November 2025, 16:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie um +3,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,61 %.

Die Marktkapitalisierung von Vestas Wind Systems Bearer and/or registered bezifferte sich zuletzt auf 20,12 Mrd..

Vestas Wind Systems Bearer and/or registered zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0737. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 143,67DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei DKK und das höchste Kursziel liegt bei 195,00DKK was eine Bandbreite von -100,00 %/+878,92 % bedeutet.