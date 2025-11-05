ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt fairen Wert für Vestas auf 165 Kronen - 'Kaufen'
- DZ Bank hebt fairen Wert für Vestas auf 165 Kronen.
- Einstufung bleibt bei "Kaufen" nach positiven Zahlen.
- Analyst lobt starken Auftragseingang und Rückkäufe.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vestas nach Zahlen von 135 auf 165 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Werner Eisenmann lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie das "gute Zahlenwerk" und den "starken Auftragseingang" des Windturbinenherstellers. Zudem habe Vestas positiv mit der Ankündigung von Aktienrückkäufen überrascht./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 14:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 14:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie
Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,57 % und einem Kurs von 19,94 auf Tradegate (05. November 2025, 16:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie um +3,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,61 %.
Die Marktkapitalisierung von Vestas Wind Systems Bearer and/or registered bezifferte sich zuletzt auf 20,12 Mrd..
Vestas Wind Systems Bearer and/or registered zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0737. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 143,67DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei DKK und das höchste Kursziel liegt bei 195,00DKK was eine Bandbreite von -100,00 %/+878,92 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 165 Euro
Allerdings ist etwas im Busch. Trump!!
Kurz vor Fertigstellung Trump-Regierung stoppt Bau von Offshore-Windpark
Och ne... jetzt treibt unser mimimi OWLer auch hier sein Unwesen... Nordex scheint nicht mehr zu reichen oder?
Balkonsolar und Blumen geht beides, kein Problem. Die genannten Beträge hochrechnen mal 30 für Monat und dann aufs Jahr und schon kommt da was zusammen und es sind keine Kleckerbeträge mehr.