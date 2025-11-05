    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVestas Wind Systems Bearer and/or registered AktievorwärtsNachrichten zu Vestas Wind Systems Bearer and/or registered

    DZ Bank hebt fairen Wert für Vestas auf 165 Kronen - 'Kaufen'

    • DZ Bank hebt fairen Wert für Vestas auf 165 Kronen.
    • Einstufung bleibt bei "Kaufen" nach positiven Zahlen.
    • Analyst lobt starken Auftragseingang und Rückkäufe.
    ANALYSE-FLASH - DZ Bank hebt fairen Wert für Vestas auf 165 Kronen - 'Kaufen'
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vestas nach Zahlen von 135 auf 165 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Werner Eisenmann lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie das "gute Zahlenwerk" und den "starken Auftragseingang" des Windturbinenherstellers. Zudem habe Vestas positiv mit der Ankündigung von Aktienrückkäufen überrascht./rob/ck/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 14:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 14:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

