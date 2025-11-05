Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 05.11.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.11.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Siemens Healthineers
Tagesperformance: -7,65 %
Platz 1
Performance 1M: +3,09 %
BMW
Tagesperformance: +6,22 %
Platz 2
Performance 1M: -7,81 %
Daimler Truck Holding
Tagesperformance: +3,98 %
Platz 3
Performance 1M: -5,55 %
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: +3,95 %
Platz 4
Performance 1M: +0,33 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Mercedes-Benz Group im wallstreetONLINE-Forum ist pessimistisch. Der Gewinn brach im Q3 um 70% ein, und Analysten warnen vor einem möglichen Rückgang unter 50 Euro. Trotz eines kurzfristigen Kursanstiegs um 6% bleibt die Aktie unter wichtigen Widerstandsniveaus, was die Unsicherheit verstärkt. Die fundamentalen und technischen Aspekte deuten auf erhebliche Herausforderungen hin.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: +2,89 %
Platz 5
Performance 1M: -3,52 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Volkswagen (VW) Vz im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz einer negativen Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen gibt es eine Kaufempfehlung von Warburg Research mit einem Ziel von 151 Euro. Die Mehrheit der Nutzer erwartet jedoch einen Kursanstieg, während Bedenken über die Unternehmenszukunft und Short-Positionen bestehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.
BASF
Tagesperformance: +2,75 %
Platz 6
Performance 1M: -5,39 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu BASF im wallstreetONLINE-Forum ist kritisch. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage ist negativ, was zu Unsicherheiten führt. Anleger bemängeln die nachhaltige Dividendenpolitik, da Geschäftsbereiche verkauft werden, um Dividenden zu zahlen, anstatt Schulden zu tilgen. Trotz einer Dividende von 5% gibt es Zweifel an der positiven Kursentwicklung. Vertrauen in die Finanzabteilung besteht, jedoch werden die Entscheidungen als fragwürdig angesehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BASF eingestellt.
Heidelberg Materials
Tagesperformance: +2,70 %
Platz 7
Performance 1M: +6,98 %
DHL Group
Tagesperformance: +2,59 %
Platz 8
Performance 1M: +0,21 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 40,91%
|PUT: 59,09%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -18,18 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
