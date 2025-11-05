Aktien mit extremer Performance im DAX am 05.11.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Mercedes-Benz Group im wallstreetONLINE-Forum ist pessimistisch. Der Gewinn brach im Q3 um 70% ein, und Analysten warnen vor einem möglichen Rückgang unter 50 Euro. Trotz eines kurzfristigen Kursanstiegs um 6% bleibt die Aktie unter wichtigen Widerstandsniveaus, was die Unsicherheit verstärkt. Die fundamentalen und technischen Aspekte deuten auf erhebliche Herausforderungen hin.