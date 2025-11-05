Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 05.11.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.11.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Evotec
Tagesperformance: -23,25 %
Platz 1
Performance 1M: +15,55 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Evotec im wallstreetONLINE-Forum ist negativ. Der Kurs fiel in den letzten 14 Tagen von 7,75 € auf unter 6 €, bedingt durch enttäuschende Quartalszahlen und hohe Verschuldung. Kritische Stimmen zur Unternehmensführung und zur finanziellen Lage verstärken die Unsicherheit. Viele Anleger erwarten einen weiteren Rückgang und zeigen sich pessimistisch gegenüber der Zukunft des Unternehmens.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.
AIXTRON
Tagesperformance: +11,59 %
Platz 2
Performance 1M: +4,64 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Das Anleger-Sentiment zu AIXTRON im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige die positiven Perspektiven durch die Hochstufung von Barclays und die Nachfrage nach AI-Technologien betonen, äußern andere Bedenken über mögliche Rückgänge nach dem jüngsten Kursanstieg. Die letzten 14 Tage zeigen einen Anstieg, was zu Gewinnmitnahmen führt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.
Siemens Healthineers
Tagesperformance: -7,71 %
Platz 3
Performance 1M: +3,09 %
Kontron
Tagesperformance: +6,73 %
Platz 4
Performance 1M: -20,66 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kontron
Das Anleger-Sentiment zu Kontron im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz negativer Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen und Bedenken über die Finanzierung eines möglichen Aktienrückkaufprogramms (ARP) mit Nettofinanzschulden von 228 Mio. €, gibt es Optimismus aufgrund von Käufen durch Vorstände und Analysten, die ein Kursziel von 27 Euro sehen. Anleger hoffen auf eine Stabilisierung und positive Kursentwicklung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Kontron eingestellt.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +4,53 %
Platz 5
Performance 1M: +9,43 %
Nordex
Tagesperformance: +4,25 %
Platz 6
Performance 1M: +13,67 %
Draegerwerk
Tagesperformance: -2,87 %
Platz 7
Performance 1M: +8,37 %
HENSOLDT
Tagesperformance: -2,84 %
Platz 8
Performance 1M: -19,56 %
Nemetschek
Tagesperformance: +2,76 %
Platz 9
Performance 1M: -12,19 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -2,43 %
Platz 10
Performance 1M: -5,74 %
