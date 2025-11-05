Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 05.11.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.11.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
BMW
Tagesperformance: +6,22 %
Platz 1
Performance 1M: -7,81 %
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: +3,90 %
Platz 2
Performance 1M: +0,33 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Mercedes-Benz Group im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen unter Druck gestanden, insbesondere nach einem dramatischen Gewinnrückgang von 70% im dritten Quartal. Analysten warnen vor einem möglichen Rückgang unter 53 Euro, während die Aktie trotz schlechter Nachrichten kurzfristig um 6% stieg. Technische Analysen zeigen, dass die Aktie unter wichtigen Widerstandsniveaus bleibt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.
Wolters Kluwer
Tagesperformance: +2,89 %
Platz 3
Performance 1M: -5,35 %
Nordea Bank Abp
Tagesperformance: -2,84 %
Platz 4
Performance 1M: +5,81 %
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: +2,79 %
Platz 5
Performance 1M: -3,52 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Volkswagen (VW) Vz im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz einer negativen Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen gibt es eine Kaufempfehlung von Warburg Research mit einem Ziel von 151 Euro. Die Mehrheit der Nutzer erwartet jedoch einen Kursanstieg, während Bedenken über die Unternehmenszukunft und Short-Positionen bestehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.
BASF
Tagesperformance: +2,78 %
Platz 6
Performance 1M: -5,39 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu BASF im wallstreetONLINE-Forum ist kritisch. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage ist negativ, was zu Unsicherheiten führt. Anleger bemängeln die nachhaltige Dividendenpolitik, da Geschäftsbereiche verkauft werden, um Dividenden zu zahlen, anstatt Schulden zu tilgen. Trotz einer Dividende von 5% gibt es Zweifel an der positiven Kursentwicklung. Vertrauen in die Finanzabteilung besteht, jedoch werden die Entscheidungen als fragwürdig angesehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BASF eingestellt.
Ferrari
Tagesperformance: +2,62 %
Platz 7
Performance 1M: -19,07 %
DHL Group
Tagesperformance: +2,59 %
Platz 8
Performance 1M: +0,21 %
Schneider Electric
Tagesperformance: +2,35 %
Platz 9
Performance 1M: -6,02 %
Compagnie de Saint-Gobain
Tagesperformance: +2,03 %
Platz 10
Performance 1M: -14,26 %
