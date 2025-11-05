Klimaneutrale Logistik
OG Clean Fuels expandiert nach Frankreich (FOTO)
Heerenveen (NL)/Verden (D) (ots) - OG übernimmt französisches Ladesäulen- und
Tankstellen-Netz für regenerative Kraftstoffe
Mit der heutigen Übernahme der französischen Proviridis-Gruppe erweitert OG
Clean Fuels sein europäisches Netz an Tank- und Ladeinfrastruktur nach
Frankreich. Die OG-Gruppe bietet jetzt an fast 400 Standorten in den
Niederlanden, Deutschland, Schweden, Italien und Frankreich Energie für
klimaschonende Mobilität an. Das Unternehmen verfolgt dabei eine
technologieoffene Strategie: Mit Bio-CNG, Bio-LNG, HVO100, grünem Wasserstoff
und Ökostrom/Schnellladesäulen stellt OG sämtliche Energieträger für die
Fossilisierung des Straßengüterverkehrs zur Verfügung.
"Diese Übernahme ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Wachstumsstrategie; er
unterstreicht unser Engagement für nachhaltige Mobilität und Logistik in ganz
Europa", erläutert Marcel Borger. Der Gründer und CEO von OG Clean Fuels weiter:
"Wir festigen damit unsere Position als Europas führender Anbieter von
ausschließlich klimaschonenden Kraftstoffen für den Straßenverkehr." Ziel sei,
durch den Ausbau der europäischen Tank- und Ladeinfrastruktur den für 2026
geplanten Umsatz in Höhe von 150 Mio. Euro innerhalb von fünf Jahren auf 500
Mio. Euro zu steigern. Diese Wachstumsstrategie unterstützt Pioneer Point
Partners mit Investitionen in Höhe von 150 Mio. Euro.
Frankreich: Multifuel mit Fokus auf Schnellladesäulen und Biomethan als
Kraftstoff
Bei den neuen 19 Standorten von OG in Frankreich handelt es sich meist um
Multifuel-Tankstellen, an denen Bio-CNG und LNG sowie Ladestrom angeboten
werden. Sie liegen entlang wichtiger Verkehrskorridore oder in Metropolregionen
wie Paris, Lyon und Marseille. Wie OG in Deutschland entwickelte auch Proviridis
das Angebot besonders mit Blick auf den Straßengüterverkehr. In den kommenden
Monaten werden alle französischen Stationen, die bisher mit den Marken V-Gas
(CNG/LNG) und Z-E-N (Zero-Emission-Network - Schnellladesäulen) am Markt sind,
auf das Erscheinungsbild von OG umgestellt. OG wird in Zukunft auch in
Frankreich Bio-CNG und Bio-LNG anbieten. "Durch die Integration von V-Gas und
Z-E-N in das OG Clean Fuels-Netzwerk bauen wir unser Multifuel-Angebot weiter
aus", betont Borger. Einerseits würden gezielt die regionalen Kundenbeziehungen
gestärkt und andererseits der durchgehende Service für internationale Flotten,
die in ganz Europa im Einsatz sind, verbessert. Frankreich sei einer der
dynamischsten und am schnellsten wachsenden Märkte Europas für regeneratives CNG
und LNG. "Durch die Kombination unserer Expertise bei klimaschonenden
Kraftstoffen und der starken lokalen Basis von Proviridis können wir gemeinsam
