    OG Clean Fuels expandiert nach Frankreich (FOTO)

    Heerenveen (NL)/Verden (D) (ots) - OG übernimmt französisches Ladesäulen- und
    Tankstellen-Netz für regenerative Kraftstoffe

    Mit der heutigen Übernahme der französischen Proviridis-Gruppe erweitert OG
    Clean Fuels sein europäisches Netz an Tank- und Ladeinfrastruktur nach
    Frankreich. Die OG-Gruppe bietet jetzt an fast 400 Standorten in den
    Niederlanden, Deutschland, Schweden, Italien und Frankreich Energie für
    klimaschonende Mobilität an. Das Unternehmen verfolgt dabei eine
    technologieoffene Strategie: Mit Bio-CNG, Bio-LNG, HVO100, grünem Wasserstoff
    und Ökostrom/Schnellladesäulen stellt OG sämtliche Energieträger für die
    Fossilisierung des Straßengüterverkehrs zur Verfügung.

    "Diese Übernahme ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Wachstumsstrategie; er
    unterstreicht unser Engagement für nachhaltige Mobilität und Logistik in ganz
    Europa", erläutert Marcel Borger. Der Gründer und CEO von OG Clean Fuels weiter:
    "Wir festigen damit unsere Position als Europas führender Anbieter von
    ausschließlich klimaschonenden Kraftstoffen für den Straßenverkehr." Ziel sei,
    durch den Ausbau der europäischen Tank- und Ladeinfrastruktur den für 2026
    geplanten Umsatz in Höhe von 150 Mio. Euro innerhalb von fünf Jahren auf 500
    Mio. Euro zu steigern. Diese Wachstumsstrategie unterstützt Pioneer Point
    Partners mit Investitionen in Höhe von 150 Mio. Euro.

    Frankreich: Multifuel mit Fokus auf Schnellladesäulen und Biomethan als
    Kraftstoff

    Bei den neuen 19 Standorten von OG in Frankreich handelt es sich meist um
    Multifuel-Tankstellen, an denen Bio-CNG und LNG sowie Ladestrom angeboten
    werden. Sie liegen entlang wichtiger Verkehrskorridore oder in Metropolregionen
    wie Paris, Lyon und Marseille. Wie OG in Deutschland entwickelte auch Proviridis
    das Angebot besonders mit Blick auf den Straßengüterverkehr. In den kommenden
    Monaten werden alle französischen Stationen, die bisher mit den Marken V-Gas
    (CNG/LNG) und Z-E-N (Zero-Emission-Network - Schnellladesäulen) am Markt sind,
    auf das Erscheinungsbild von OG umgestellt. OG wird in Zukunft auch in
    Frankreich Bio-CNG und Bio-LNG anbieten. "Durch die Integration von V-Gas und
    Z-E-N in das OG Clean Fuels-Netzwerk bauen wir unser Multifuel-Angebot weiter
    aus", betont Borger. Einerseits würden gezielt die regionalen Kundenbeziehungen
    gestärkt und andererseits der durchgehende Service für internationale Flotten,
    die in ganz Europa im Einsatz sind, verbessert. Frankreich sei einer der
    dynamischsten und am schnellsten wachsenden Märkte Europas für regeneratives CNG
    und LNG. "Durch die Kombination unserer Expertise bei klimaschonenden
    Kraftstoffen und der starken lokalen Basis von Proviridis können wir gemeinsam
