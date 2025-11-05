OG Clean Fuels expandiert nach Frankreich (FOTO)

Heerenveen (NL)/Verden (D) (ots) - OG übernimmt französisches Ladesäulen- undTankstellen-Netz für regenerative KraftstoffeMit der heutigen Übernahme der französischen Proviridis-Gruppe erweitert OGClean Fuels sein europäisches Netz an Tank- und Ladeinfrastruktur nachFrankreich. Die OG-Gruppe bietet jetzt an fast 400 Standorten in denNiederlanden, Deutschland, Schweden, Italien und Frankreich Energie fürklimaschonende Mobilität an. Das Unternehmen verfolgt dabei einetechnologieoffene Strategie: Mit Bio-CNG, Bio-LNG, HVO100, grünem Wasserstoffund Ökostrom/Schnellladesäulen stellt OG sämtliche Energieträger für dieFossilisierung des Straßengüterverkehrs zur Verfügung."Diese Übernahme ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Wachstumsstrategie; erunterstreicht unser Engagement für nachhaltige Mobilität und Logistik in ganzEuropa", erläutert Marcel Borger. Der Gründer und CEO von OG Clean Fuels weiter:"Wir festigen damit unsere Position als Europas führender Anbieter vonausschließlich klimaschonenden Kraftstoffen für den Straßenverkehr." Ziel sei,durch den Ausbau der europäischen Tank- und Ladeinfrastruktur den für 2026geplanten Umsatz in Höhe von 150 Mio. Euro innerhalb von fünf Jahren auf 500Mio. Euro zu steigern. Diese Wachstumsstrategie unterstützt Pioneer PointPartners mit Investitionen in Höhe von 150 Mio. Euro.Frankreich: Multifuel mit Fokus auf Schnellladesäulen und Biomethan alsKraftstoffBei den neuen 19 Standorten von OG in Frankreich handelt es sich meist umMultifuel-Tankstellen, an denen Bio-CNG und LNG sowie Ladestrom angebotenwerden. Sie liegen entlang wichtiger Verkehrskorridore oder in Metropolregionenwie Paris, Lyon und Marseille. Wie OG in Deutschland entwickelte auch Proviridisdas Angebot besonders mit Blick auf den Straßengüterverkehr. In den kommendenMonaten werden alle französischen Stationen, die bisher mit den Marken V-Gas(CNG/LNG) und Z-E-N (Zero-Emission-Network - Schnellladesäulen) am Markt sind,auf das Erscheinungsbild von OG umgestellt. OG wird in Zukunft auch inFrankreich Bio-CNG und Bio-LNG anbieten. "Durch die Integration von V-Gas undZ-E-N in das OG Clean Fuels-Netzwerk bauen wir unser Multifuel-Angebot weiteraus", betont Borger. Einerseits würden gezielt die regionalen Kundenbeziehungengestärkt und andererseits der durchgehende Service für internationale Flotten,die in ganz Europa im Einsatz sind, verbessert. Frankreich sei einer derdynamischsten und am schnellsten wachsenden Märkte Europas für regeneratives CNGund LNG. "Durch die Kombination unserer Expertise bei klimaschonendenKraftstoffen und der starken lokalen Basis von Proviridis können wir gemeinsam