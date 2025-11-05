ROUNDUP 2
Mindestens neun Tote bei Flugzeugabsturz in USA
- Todesopfer nach Flugzeugabsturz in Kentucky: 9
- Feuerwehr sucht nach Opfern in den Trümmern
- Flughafen geschlossen, Lage laut Gouverneur ernst
LOUISVILLE (dpa-AFX) - Nach dem Absturz eines Frachtflugzeugs im US-Bundesstaat Kentucky ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens neun gestiegen. Das teilte Kentucks Gouverneur Andy Beshear mit. Er betonte, dass die Zahl noch weiter steigen könnte. Nach Polizeiangaben gibt es zudem mehrere Verletzte. Die Ursache des Absturzes in einem Außenbezirk der Großstadt Louisville war zunächst unklar.
Nach Angaben der Bundesluftfahrtbehörde (FAA) war die Maschine vom Typ McDonnell Douglas MD-11 gegen 17.15 Uhr (Ortszeit) vom Louisville Muhammad Ali International Airport abgehoben. Aufnahmen vom Unglücksort zeigen, dass sie unweit der Startbahn abstürzte und in einem Feuerball aufging. Da die Maschine kurz zuvor abgehoben war und einen langen Flug vor sich hatte, ist davon auszugehen, dass sie wahrscheinlich voll betankt war. Nach Angaben der Polizei stürzte das Flugzeug rund fünf Kilometer südlich des Flughafens ab.
Das US-Logistikunternehmen UPS teilte mit, an Bord des firmeneigenen Frachtflugzeugs seien drei Besatzungsmitglieder gewesen.
Feuerwehrleute suchen nach Opfern
Das Langstreckenflugzeug war laut FAA auf dem Weg zu einem Flughafen in Honolulu auf der US-Inselgruppe Hawaii. Aufnahmen vom Unglücksort zeigen eine riesige Flammenwand, über der Rauchsäulen aufsteigen. Den Behördenangaben zufolge liegt die Absturzstelle im Umfeld einer Recycling- und einer Autoteile-Firma.
Es ist unklar, wie viele Mitarbeiter oder Kunden sich zum Zeitpunkt des Aufpralls auf dem Gelände befanden. Der demokratische Gouverneur Beshear sagte, zwei Mitarbeiter würden vermisst. Feuerwehrleute suchten in den Trümmern nach verschütteten Opfern.
Flughafen geschlossen - "Lage ist ernst"
Die Polizei verhängte für Teile des Gebiets eine Ausgangssperre. Beshear schrieb auf der Plattform X: "Die Lage ist ernst." Er sei auf dem Weg nach Louisville.
Der Flughafen wurde nach dem Vorfall vorübergehend vollständig geschlossen. Inzwischen ist eine Landebahn wieder offen, Verspätungen und Ausfälle seien aber weiterhin wahrscheinlich, hieß es vonseiten des Flughafens. Auch viele Schulen im Umfeld des Absturzes sollen am Mittwoch geschlossen bleiben./rin/DP/zb
