    Das erwartet Rehlinger vom 'Stahlgipfel'

    Für Sie zusammengefasst
    • Ministerpräsidentin fordert Bekenntnis zur Stahlzukunft.
    • Unterstützung für Transformation und Energiepreis-Fahrplan.
    • Schutz heimischer Stahlproduktion gegen Dumpingimporte.

    SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) geht mit deutlichen Erwartungen in den "Stahlgipfel" im Kanzleramt: "Die Bundesregierung muss beim Stahlgipfel ein klares Bekenntnis zur Zukunft der Stahlindustrie abgeben - gegenüber den zehntausenden Beschäftigten in Deutschland und den Unternehmen", teilte sie in Saarbrücken mit.

    Zudem müsse die Bundesregierung die notwendige Transformation dann auch unterstützen, indem sie alles dafür tue, dass sie gelinge. "Wir brauchen einen klaren Fahrplan für international wettbewerbsfähige Energiepreise, den Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur und grüne Leitmärkte für grünen Stahl", sagte sie.

    Deutschland müsse sich außerdem einsetzen für den Schutz heimischen Stahls gegen Dumpingimporte sowie eine effektive Weiterentwicklung des EU-Grenzausgleichsmechanismus. Rehlinger und die anderen Regierungschefs der Länder mit Stahlstandorten haben sich mit Blick auf den "Stahlgipfel" in einem gemeinsamen Papier positioniert.

    Mit einem "Stahlgipfel" am morgigen Donnerstag im Kanzleramt will die Bundesregierung die kriselnde Branche unterstützen. Laut Industrie- und Handelskammer Saarland hängen im Saarland rund 20.000 Arbeitsplätze direkt oder indirekt an der Stahlindustrie./rtt/DP/he





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
