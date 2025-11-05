DXC eröffnet erstes Kundenerlebniszentrum auf den Philippinen und baut damit seine Präsenz in Asien aus, um Zusammenarbeit und KI-Innovation voranzutreiben

ASHBURN, Virginia, 5. November 2025 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender globaler Fortune-500-Technologiedienstleister, gab heute die Eröffnung eines neuen Kundenerlebniszentrums (Client Experience Centre) bekannt, in dem DXC-Kunden, -Partner sowie -Beschäftigte zusammenarbeiten können und damit das langfristige Engagement von DXC gegenüber Kunden sowie das Wachstum auf den Philippinen stärken.

Das Zentrum befindet sich in Taguig City in Metro Manila, einem führenden Standort für Technologie und Innovation. Es soll das Kundenengagement steigern, die Zusammenarbeit der 7000 Beschäftigten von DXC auf den Philippinen fördern sowie die Bereitstellung innovativer, KI-gestützter Lösungen beschleunigen. Die neuen Räumlichkeiten, die sich im Global Delivery Centre von DXC auf den Philippinen befinden, werden als Co-Creation-Hub für Kunden und Partner dienen und auf der Unterstützung von geschäftskritischen Anwendungen, Cloud-, Infrastruktur- sowie Cybersecurity-Services aufbauen.

Auf der Grundlage der KI-Strategie von DXC, zu der auch die jüngste Ankündigung von Xponential gehört, einem Blueprint für die KI-Orchestrierung der nächsten Generation, verfügt das Zentrum über ein KI-Inkubationszentrum, das sich auf die Entwicklung und den Einsatz von Lösungen der nächsten Generation konzentriert, die KI mit herkömmlichen Technologiediensten für Unternehmen kombinieren. Es verfügt außerdem über ein KI-orientiertes Sicherheitszentrum, das rund um die Uhr als zentraler Knotenpunkt für die Überwachung, Erkennung und Reaktion auf potenzielle Sicherheitsbedrohungen in der weltweiten Kundenbasis von DXC dient.

„Dieses Zentrum nutzt die Stärke der außergewöhnlichen Talente von DXC auf den Philippinen sowie den verstärkten Fokus unserer Kundschaft auf KI-gestützte Lösungen", sagte Ramnath Venkataraman, Präsident für Beratungs- und Ingenieurdienstleistungen bei DXC. „Es ist ein strategischer Innovationsmotor für DXC, der zeigt, wie wir mit globalen Kunden zusammenarbeiten, um die Transformation anzuführen sowie die Herausforderungen von morgen zu meistern."