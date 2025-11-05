    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    McMakler ernennt Steve Simmons zum neuen CEO

    Berlin (ots) - McMakler, einer der führenden
    Full-Service-Immobiliendienstleister in Deutschland und Österreich, hat heute
    die Ernennung von Steve Simmons zum neuen Chief Executive Officer und Mitglied
    der Geschäftsführung bekanntgegeben. Die Ernennung erfolgte zum 01. November
    2025 und resultiert aus der Entscheidung der Investoren, die Strategie von
    McMakler zu überarbeiten und das weitere Wachstum des Unternehmens
    voranzutreiben. Steve Simmons folgt auf Benedikt Manigold, der sich nach fast
    acht Jahren entschlossen hat, McMakler zu verlassen. Manigold wird das
    Unternehmen während einer Übergangsphase begleiten, um eine nahtlose Übergabe
    sicherzustellen. Darüber hinaus wurde Max-Michael Mayer mit Wirkung zum 01.
    November 2025 zum neuen Beiratsvorsitzenden ernannt.

    Mit Steve Simmons übernimmt ein erfahrener Manager die operative Leitung von
    McMakler. Er verfügt über mehr als 17 Jahre Managementerfahrung in den Bereichen
    Umsatzsteuerung und Go-to-Market. In seiner vorherigen Laufbahn war Simmons
    unter anderem als Vice President of Sales and Revenue Operations bei Lone Wolf
    Technologies und als Chief Revenue Officer bei Propertybase tätig, wo er die
    globale Skalierung der Plattform entscheidend mitgestaltete.

    "Ich danke unseren Gesellschaftern für ihr Vertrauen. McMakler verfügt über ein
    resilientes Geschäftsmodell, mit dem das Unternehmen trotz anhaltender
    Herausforderungen im Markt bestens positioniert ist. Die Kombination aus einer
    innovativen Technologieplattform und einer starken Fokussierung auf
    Kundenberatung und Vor-Ort-Service ist ein wesentliches Differenzierungsmerkmal
    von McMakler. Ich freue mich darauf, mit dem gesamten McMakler-Team
    zusammenzuarbeiten, um unsere Strategie weiterzuentwickeln und das Wachstum
    voranzutreiben", so Simmons.

    Benedikt Manigold übergibt nach acht Jahren im Unternehmen

    "McMakler zu führen, gehört zu den Höhepunkten meines Berufslebens. Gerade im
    vergangenen Jahr haben wir das Geschäftsmodell transformiert und das Unternehmen
    erstmals in die Profitabilität geführt, um McMaklers Position als einzigartiger
    Akteur im Markt zu sichern", sagt Benedikt Manigold. "Ich möchte unserem
    herausragenden Führungsteam und unseren Mitarbeitenden danken, deren
    Leidenschaft und Kompetenz die treibende Kraft hinter jeder gemeisterten
    Herausforderung und jedem gemeinsam erreichten Meilenstein sind. Die Investoren
    möchten nun einen inhaltlichen Neuanfang - das respektiere ich."

    Jacob Lyons, Partner bei Target Global: "Im Namen der Gesellschafter möchten wir
    Benedikt Manigold unseren aufrichtigen Dank aussprechen. Mit seinem Engagement
    und seiner starken Führung hat er das Unternehmen in einer Zeit erheblicher
    wirtschaftlicher Herausforderungen transformiert. Außerdem hat er erfolgreich
    den Abschluss der jüngsten Finanzierungsrunde begleitet. Wir wünschen ihm für
    seinen weiteren Weg viel Erfolg und alles Gute. Steve Simmons ist ein erfahrener
    Manager, der McMakler in die nächste Phase führen wird. Er bringt alle
    erforderlichen Fähigkeiten mit, um Innovationen voranzutreiben, die Marktpräsenz
    auszubauen und den Weg für langfristiges profitables Wachstum zu ebnen."

    Max-Michael Mayer wird neuer Vorsitzender des Beirats

    Auch McMaklers neuer Beiratsvorsitzender Max-Michael Mayer verfügt über
    umfassende Immobilienexpertise: Mayer gründete u. a. das PropTech Propertybase,
    das er zwischen 2010 und 2019 als CEO leitete. Unter seiner Führung entstand
    eine der weltweit führenden End-to-End-Lösungen für Immobilienmakler, die den
    gesamten Maklerprozess abdeckt. Derzeit ist Mayer in mehreren Beiräten und
    Beraterrollen tätig und übernimmt aktive Investitions- und Beratungsfunktionen
    in verschiedenen Technologieunternehmen, wobei er über besondere Expertise in
    den Bereichen SaaS, Vertrieb und Go-to-Market-

    Strategien verfügt.

    Über McMakler

    McMakler ist eines der führenden Hybrid-Immobilienmaklerunternehmen im
    deutschsprachigen Raum mit über 250 festangestellten Immobilienmakler/innen an
    über 35 Standorten in Deutschland und Österreich. Das Unternehmen wurde 2015 in
    Berlin gegründet und kombiniert die regionale Expertise und fundierte
    Marktkenntnis vor Ort mit moderner Analyse- und Vermarktungstechnologie. Der
    innovative Ansatz, digitale Lösungen nahtlos mit individueller Betreuung vor Ort
    zu verbinden, macht McMakler zu einem Vorreiter im Immobilienmarkt. Weitere
    Informationen unter http://www.mcmakler.de .

    Pressekontakt:

    McMakler:
    Thilo Grösch | Public & Media Relations
    E-Mail: mailto:thilo.groesch@mcmakler.de | mailto:presse@mcmakler.de
    Web: http://www.mcmakler.de/presse

    Pressekontakt Benedikt Manigold:
    Thomas Knipp, impact communication
    E-Mail: mailto:tknipp@impact-communication.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/118772/6152291
    OTS: McMakler




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    McMakler ernennt Steve Simmons zum neuen CEO McMakler, einer der führenden Full-Service-Immobiliendienstleister in Deutschland und Österreich, hat heute die Ernennung von Steve Simmons zum neuen Chief Executive Officer und Mitglied der Geschäftsführung bekanntgegeben. Die Ernennung erfolgte …