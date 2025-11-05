McMakler ernennt Steve Simmons zum neuen CEO

Berlin (ots) - McMakler, einer der führenden

Full-Service-Immobiliendienstleister in Deutschland und Österreich, hat heute

die Ernennung von Steve Simmons zum neuen Chief Executive Officer und Mitglied

der Geschäftsführung bekanntgegeben. Die Ernennung erfolgte zum 01. November

2025 und resultiert aus der Entscheidung der Investoren, die Strategie von

McMakler zu überarbeiten und das weitere Wachstum des Unternehmens

voranzutreiben. Steve Simmons folgt auf Benedikt Manigold, der sich nach fast

acht Jahren entschlossen hat, McMakler zu verlassen. Manigold wird das

Unternehmen während einer Übergangsphase begleiten, um eine nahtlose Übergabe

sicherzustellen. Darüber hinaus wurde Max-Michael Mayer mit Wirkung zum 01.

November 2025 zum neuen Beiratsvorsitzenden ernannt.



Mit Steve Simmons übernimmt ein erfahrener Manager die operative Leitung von

McMakler. Er verfügt über mehr als 17 Jahre Managementerfahrung in den Bereichen

Umsatzsteuerung und Go-to-Market. In seiner vorherigen Laufbahn war Simmons

unter anderem als Vice President of Sales and Revenue Operations bei Lone Wolf

Technologies und als Chief Revenue Officer bei Propertybase tätig, wo er die

globale Skalierung der Plattform entscheidend mitgestaltete.





"Ich danke unseren Gesellschaftern für ihr Vertrauen. McMakler verfügt über ein

resilientes Geschäftsmodell, mit dem das Unternehmen trotz anhaltender

Herausforderungen im Markt bestens positioniert ist. Die Kombination aus einer

innovativen Technologieplattform und einer starken Fokussierung auf

Kundenberatung und Vor-Ort-Service ist ein wesentliches Differenzierungsmerkmal

von McMakler. Ich freue mich darauf, mit dem gesamten McMakler-Team

zusammenzuarbeiten, um unsere Strategie weiterzuentwickeln und das Wachstum

voranzutreiben", so Simmons.



Benedikt Manigold übergibt nach acht Jahren im Unternehmen



"McMakler zu führen, gehört zu den Höhepunkten meines Berufslebens. Gerade im

vergangenen Jahr haben wir das Geschäftsmodell transformiert und das Unternehmen

erstmals in die Profitabilität geführt, um McMaklers Position als einzigartiger

Akteur im Markt zu sichern", sagt Benedikt Manigold. "Ich möchte unserem

herausragenden Führungsteam und unseren Mitarbeitenden danken, deren

Leidenschaft und Kompetenz die treibende Kraft hinter jeder gemeisterten

Herausforderung und jedem gemeinsam erreichten Meilenstein sind. Die Investoren

möchten nun einen inhaltlichen Neuanfang - das respektiere ich."



Jacob Lyons, Partner bei Target Global: "Im Namen der Gesellschafter möchten wir

Benedikt Manigold unseren aufrichtigen Dank aussprechen. Mit seinem Engagement

und seiner starken Führung hat er das Unternehmen in einer Zeit erheblicher

wirtschaftlicher Herausforderungen transformiert. Außerdem hat er erfolgreich

den Abschluss der jüngsten Finanzierungsrunde begleitet. Wir wünschen ihm für

seinen weiteren Weg viel Erfolg und alles Gute. Steve Simmons ist ein erfahrener

Manager, der McMakler in die nächste Phase führen wird. Er bringt alle

erforderlichen Fähigkeiten mit, um Innovationen voranzutreiben, die Marktpräsenz

auszubauen und den Weg für langfristiges profitables Wachstum zu ebnen."



Max-Michael Mayer wird neuer Vorsitzender des Beirats



Auch McMaklers neuer Beiratsvorsitzender Max-Michael Mayer verfügt über

umfassende Immobilienexpertise: Mayer gründete u. a. das PropTech Propertybase,

das er zwischen 2010 und 2019 als CEO leitete. Unter seiner Führung entstand

eine der weltweit führenden End-to-End-Lösungen für Immobilienmakler, die den

gesamten Maklerprozess abdeckt. Derzeit ist Mayer in mehreren Beiräten und

Beraterrollen tätig und übernimmt aktive Investitions- und Beratungsfunktionen

in verschiedenen Technologieunternehmen, wobei er über besondere Expertise in

den Bereichen SaaS, Vertrieb und Go-to-Market-



Strategien verfügt.



Über McMakler



McMakler ist eines der führenden Hybrid-Immobilienmaklerunternehmen im

deutschsprachigen Raum mit über 250 festangestellten Immobilienmakler/innen an

über 35 Standorten in Deutschland und Österreich. Das Unternehmen wurde 2015 in

Berlin gegründet und kombiniert die regionale Expertise und fundierte

Marktkenntnis vor Ort mit moderner Analyse- und Vermarktungstechnologie. Der

innovative Ansatz, digitale Lösungen nahtlos mit individueller Betreuung vor Ort

zu verbinden, macht McMakler zu einem Vorreiter im Immobilienmarkt. Weitere

Informationen unter http://www.mcmakler.de .



