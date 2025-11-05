McMakler ernennt Steve Simmons zum neuen CEO
Berlin (ots) - McMakler, einer der führenden
Full-Service-Immobiliendienstleister in Deutschland und Österreich, hat heute
die Ernennung von Steve Simmons zum neuen Chief Executive Officer und Mitglied
der Geschäftsführung bekanntgegeben. Die Ernennung erfolgte zum 01. November
2025 und resultiert aus der Entscheidung der Investoren, die Strategie von
McMakler zu überarbeiten und das weitere Wachstum des Unternehmens
voranzutreiben. Steve Simmons folgt auf Benedikt Manigold, der sich nach fast
acht Jahren entschlossen hat, McMakler zu verlassen. Manigold wird das
Unternehmen während einer Übergangsphase begleiten, um eine nahtlose Übergabe
sicherzustellen. Darüber hinaus wurde Max-Michael Mayer mit Wirkung zum 01.
November 2025 zum neuen Beiratsvorsitzenden ernannt.
Mit Steve Simmons übernimmt ein erfahrener Manager die operative Leitung von
McMakler. Er verfügt über mehr als 17 Jahre Managementerfahrung in den Bereichen
Umsatzsteuerung und Go-to-Market. In seiner vorherigen Laufbahn war Simmons
unter anderem als Vice President of Sales and Revenue Operations bei Lone Wolf
Technologies und als Chief Revenue Officer bei Propertybase tätig, wo er die
globale Skalierung der Plattform entscheidend mitgestaltete.
"Ich danke unseren Gesellschaftern für ihr Vertrauen. McMakler verfügt über ein
resilientes Geschäftsmodell, mit dem das Unternehmen trotz anhaltender
Herausforderungen im Markt bestens positioniert ist. Die Kombination aus einer
innovativen Technologieplattform und einer starken Fokussierung auf
Kundenberatung und Vor-Ort-Service ist ein wesentliches Differenzierungsmerkmal
von McMakler. Ich freue mich darauf, mit dem gesamten McMakler-Team
zusammenzuarbeiten, um unsere Strategie weiterzuentwickeln und das Wachstum
voranzutreiben", so Simmons.
Benedikt Manigold übergibt nach acht Jahren im Unternehmen
"McMakler zu führen, gehört zu den Höhepunkten meines Berufslebens. Gerade im
vergangenen Jahr haben wir das Geschäftsmodell transformiert und das Unternehmen
erstmals in die Profitabilität geführt, um McMaklers Position als einzigartiger
Akteur im Markt zu sichern", sagt Benedikt Manigold. "Ich möchte unserem
herausragenden Führungsteam und unseren Mitarbeitenden danken, deren
Leidenschaft und Kompetenz die treibende Kraft hinter jeder gemeisterten
Herausforderung und jedem gemeinsam erreichten Meilenstein sind. Die Investoren
möchten nun einen inhaltlichen Neuanfang - das respektiere ich."
Jacob Lyons, Partner bei Target Global: "Im Namen der Gesellschafter möchten wir
Benedikt Manigold unseren aufrichtigen Dank aussprechen. Mit seinem Engagement
und seiner starken Führung hat er das Unternehmen in einer Zeit erheblicher
wirtschaftlicher Herausforderungen transformiert. Außerdem hat er erfolgreich
den Abschluss der jüngsten Finanzierungsrunde begleitet. Wir wünschen ihm für
seinen weiteren Weg viel Erfolg und alles Gute. Steve Simmons ist ein erfahrener
Manager, der McMakler in die nächste Phase führen wird. Er bringt alle
erforderlichen Fähigkeiten mit, um Innovationen voranzutreiben, die Marktpräsenz
auszubauen und den Weg für langfristiges profitables Wachstum zu ebnen."
Max-Michael Mayer wird neuer Vorsitzender des Beirats
Auch McMaklers neuer Beiratsvorsitzender Max-Michael Mayer verfügt über
umfassende Immobilienexpertise: Mayer gründete u. a. das PropTech Propertybase,
das er zwischen 2010 und 2019 als CEO leitete. Unter seiner Führung entstand
eine der weltweit führenden End-to-End-Lösungen für Immobilienmakler, die den
gesamten Maklerprozess abdeckt. Derzeit ist Mayer in mehreren Beiräten und
Beraterrollen tätig und übernimmt aktive Investitions- und Beratungsfunktionen
in verschiedenen Technologieunternehmen, wobei er über besondere Expertise in
den Bereichen SaaS, Vertrieb und Go-to-Market-
Strategien verfügt.
Über McMakler
McMakler ist eines der führenden Hybrid-Immobilienmaklerunternehmen im
deutschsprachigen Raum mit über 250 festangestellten Immobilienmakler/innen an
über 35 Standorten in Deutschland und Österreich. Das Unternehmen wurde 2015 in
Berlin gegründet und kombiniert die regionale Expertise und fundierte
Marktkenntnis vor Ort mit moderner Analyse- und Vermarktungstechnologie. Der
innovative Ansatz, digitale Lösungen nahtlos mit individueller Betreuung vor Ort
zu verbinden, macht McMakler zu einem Vorreiter im Immobilienmarkt. Weitere
Informationen unter http://www.mcmakler.de .
Pressekontakt:
McMakler:
Thilo Grösch | Public & Media Relations
E-Mail: mailto:thilo.groesch@mcmakler.de | mailto:presse@mcmakler.de
Web: http://www.mcmakler.de/presse
Pressekontakt Benedikt Manigold:
Thomas Knipp, impact communication
E-Mail: mailto:tknipp@impact-communication.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/118772/6152291
OTS: McMakler
