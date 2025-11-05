85 0 Kommentare Royal Road Minerals: Exklusive Privatplatzierung angekündigt!

Royal Road Minerals Limited startet ein spannendes Investmentangebot, das neue Horizonte für die Exploration von Kupfer und Gold in Kolumbien und Saudi-Arabien eröffnet.

Royal Road Minerals Limited kündigt ein nicht vermitteltes Privatplatzierungsangebot über bis zu 27.777.778 Stammaktien zu einem Preis von 0,18 CAD pro Aktie an, mit einem Bruttoerlös von bis zu 5.000.000 CAD.

Die Aktien werden in allen kanadischen Provinzen außer Quebec und anderen qualifizierenden Gerichtsbarkeiten angeboten, ohne Haltefrist gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen.

Integrity Capital Group Inc. wurde als Vermittler für das Angebot beauftragt und kann bis zu 6 % Provision sowie Makleroptionsscheine erhalten.

Der Nettoerlös des Angebots soll zur Ausweitung der Bohrprogramme in Kolumbien und Saudi-Arabien verwendet werden.

Der Abschluss des Angebots wird bis zum 21. November 2025 erwartet und unterliegt bestimmten Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Börse.

Royal Road Minerals ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung von Kupfer- und Goldvorkommen konzentriert und in Kolumbien sowie Saudi-Arabien tätig ist.

Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Royal Road Minerals ist am 27.11.2025.



