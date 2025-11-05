    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKoninklijke Ahold Delhaize AktievorwärtsNachrichten zu Koninklijke Ahold Delhaize

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan senkt Ziel für Ahold Delhaize - 'Underweight'

    • JPMorgan senkt Kursziel für Ahold Delhaize auf 24,57 Euro.
    • Einstufung bleibt bei "Underweight", weniger Optimismus.
    • Fehlende Kurstreiber belasten Aktie in den nächsten Quartalen.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 24,89 auf 24,57 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er bleibe für den Einzelhändler weniger optimistisch als der Markt, schrieb Borja Olcese am Mittwoch. Klare Kurstreiber fehlten und der Gewinnzyklus in den USA sei allmählich erschöpft. Dies dürfte in den nächsten Quartalen auf der Aktie lasten./rob/ajx/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 14:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 14:40 / GMT

    Koninklijke Ahold Delhaize

    +0,31 %
    -0,08 %
    +5,77 %
    +4,73 %
    +17,59 %
    +28,47 %
    +49,94 %
    +82,77 %
    +375,96 %
    ISIN:NL0011794037WKN:A2ANT0

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Koninklijke Ahold Delhaize Aktie

    Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 35,89 auf Tradegate (05. November 2025, 17:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Koninklijke Ahold Delhaize Aktie um -0,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von Koninklijke Ahold Delhaize bezifferte sich zuletzt auf 32,24 Mrd..

    Koninklijke Ahold Delhaize zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -33,22 %/+16,86 % bedeutet.


    Rating: hold
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 24,57 Euro

