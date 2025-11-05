JPMorgan senkt Ziel für Ahold Delhaize - 'Underweight'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Koninklijke Ahold Delhaize Aktie

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 35,89 auf Tradegate (05. November 2025, 17:13 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Koninklijke Ahold Delhaize Aktie um -0,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,77 %.

Die Marktkapitalisierung von Koninklijke Ahold Delhaize bezifferte sich zuletzt auf 32,24 Mrd..

Koninklijke Ahold Delhaize zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -33,22 %/+16,86 % bedeutet.