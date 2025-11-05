Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 05.11.2025

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.979,53USD pro Feinunze und notiert damit +1,21 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 48,11USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +2,21 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 64,34USD und verzeichnet ein Plus von +0,02 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 60,45USD und verzeichnet ein Plus von +0,04 %.