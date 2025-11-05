    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKloeckner AktievorwärtsNachrichten zu Kloeckner
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    DZ BANK stuft Klöckner & Co auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Klöckner & Co auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 7 Euro je Aktie belassen. Die Ergebnisentwicklung sei im dritten Quartal erwartungsgemäß schwach geblieben, schrieb Dirk Schlamp am Mittwoch nach dem Bericht. Die Prognose habe der Stahlhändler bestätigt, wobei sich derzeit die untere Hälfte der Spanne abzeichne. Kurzfristig dürfte der Fokus auf der Cashflow-Erholung im Schlussquartal liegen./rob/ajx/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 16:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 16:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,59 % und einem Kurs von 5,26EUR auf Tradegate (05. November 2025, 17:28 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Dirk Schlamp
    Analysiertes Unternehmen: Klöckner & Co
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 5,57, was eine Steigerung von +5,60% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DZ BANK stuft Klöckner & Co auf 'Kaufen' Die DZ Bank hat die Einstufung für Klöckner & Co auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 7 Euro je Aktie belassen. Die Ergebnisentwicklung sei im dritten Quartal erwartungsgemäß schwach geblieben, schrieb Dirk Schlamp am Mittwoch nach dem Bericht. …