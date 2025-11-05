DZ BANK stuft Klöckner & Co auf 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Klöckner & Co auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 7 Euro je Aktie belassen. Die Ergebnisentwicklung sei im dritten Quartal erwartungsgemäß schwach geblieben, schrieb Dirk Schlamp am Mittwoch nach dem Bericht. Die Prognose habe der Stahlhändler bestätigt, wobei sich derzeit die untere Hälfte der Spanne abzeichne. Kurzfristig dürfte der Fokus auf der Cashflow-Erholung im Schlussquartal liegen./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 16:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 16:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,59 % und einem Kurs von 5,26EUR auf Tradegate (05. November 2025, 17:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Dirk Schlamp
Analysiertes Unternehmen: Klöckner & Co
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
