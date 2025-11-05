Hat Buffett noch mehr Apple-Aktien aus dem Portfolio geworfen?

Laut dem aktuellen Quartalsbericht von Berkshire Hathaway ist der Buchwert der Beteiligungen im Bereich Konsumgüter um rund 1,2 Milliarden US-Dollar gesunken. Da dieser Bereich stark von der Apple-Position dominiert wird, liegt die Vermutung nahe: Buffett hat weiter Kasse gemacht.

Die genauen Zahlen zu den Transaktionen wird es erst Mitte des Monats geben, wenn Berkshire seine reguläre 13F-Mitteilung an die US-Börsenaufsicht veröffentlicht. Doch klar ist schon jetzt: Buffett setzt seine Serie als Nettoverkäufer fort. Seit zwölf Quartalen in Folge hat Berkshire mehr Aktien verkauft als gekauft – allein im dritten Quartal wurden über 6 Milliarden US-Dollar an Liquidität aufgebaut. Das haben die Quartalszahlen vom vergangenen Wochenende gezeigt.