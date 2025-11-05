    StartseitevorwÃ¤rtsNachrichtenvorwÃ¤rtsPressemitteilungenvorwÃ¤rtsNachricht
    XPlanung24.de startet mit über 400 Städten und Gemeinden / Digitalisierung der Bauleitplanung mit open-source (QGIS PlugIn) und KI-Analyse (FOTO)

    Dortmund (ots) - Die vom Ministerium fÃ¼r Heimat, Kommunales, Bau und
    Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen gefÃ¶rderte Plattform
    XPlanung24.de hat innerhalb von nur zwÃ¶lf Monaten Ã¼ber 400 kommunale Nutzerinnen
    und Nutzer gewonnen. Zu ihnen zÃ¤hlen StÃ¤dte, Gemeinden, Landkreise, Ã„mter sowie
    erste Akteure der Wohnungswirtschaft und Planfeststellungsverfahren.

    Der neue Abgabestandard XPlanung hatte Startschwierigkeiten

    XPlanung ist der gesetzlich verbindliche Standard fÃ¼r digitale Bauleitplanung.
    Seit Februar 2023 ist der Standard fÃ¼r neue Bebauungs- und FlÃ¤chennutzungs-
    sowie und Landschafts- und RaumordnungsplÃ¤ne einzuhalten. Bis auf wenige
    Landesinitiativen verlÃ¤uft die Umsetzung und Durchdringung von XPlanung sehr
    behÃ¤big. Das liegt an fehlender Software fÃ¼r die Verwertung und praxisnahe
    Anwendung des Standards, was vielerorts zu Frustration und Ablehnung von
    XPlanung fÃ¼hrte, weil dem hohen Erfassungsaufwand einer XPlan-GML derzeit kaum
    ein Nutzen gegenÃ¼bersteht. Das Ã¤ndert sich jetzt mit XPlanung24.

    Mehr als ein Viewer: VollstÃ¤ndige Workflows, QGIS-open-source, KI und
    Partnernetzwerk

    XPlanung24.de bietet als erste Plattform eine vollstÃ¤ndig browserbasierte,
    interoperabel-darstellende LÃ¶sung, die es Kommunen ermÃ¶glicht, XPlan-GML-Dateien
    ohne zusÃ¤tzliche Softwareinstallation oder komplexe Schulung direkt hochzuladen,
    in Sekundenschnelle zu visualisieren und die GML-Datei
    (Geographic-Markup-Language) vollstÃ¤ndig auszulesen. Neben der Plananzeige
    verfÃ¼gt XPlanung24 Ã¼ber ein integriertes Auftragsmanagement, mit dem Kommunen
    bereits vier namhafte ExpertenbÃ¼ros fÃ¼r die XPlan-Erstellung beauftragen kÃ¶nnen
    und mit dem Online-Abnahmetool die XPlan-Leistung inhaltlich-planerisch
    Ã¼berprÃ¼fen kÃ¶nnen. Umfangreiche Sharing- und VerÃ¶ffentlichungsfunktionen der
    PlÃ¤ne via Direktlink, iFrame-Einbettung, Rest-API und WFS-Dienste runden das
    Gesamtbild ab und erleichtern die echte Nutzung digitaler BauleitplÃ¤ne immens.

    Erste Referenzen bestÃ¤tigen den Mehrwert

    Als eine der ersten Kommunen hat die Stadt Bad Homburg v.d.H. bereits sehr frÃ¼h
    Erfahrungen mit XPlanung als Abgabestandard proaktiv gesammelt. Nach einem
    Onboarding mit einer kostenlosen Testphase hat sich die Stadt nunmehr fÃ¼r den
    kostenpflichtigen Account bei XPlanung24 entschieden und fÃ¼gt dabei an:

    "Endlich lÃ¤sst sich XPlanung sinnvoll und praxisnah in unsere ArbeitsablÃ¤ufe
    integrieren. Mit XPlanung24 ist es uns mÃ¶glich, PlÃ¤ne effizient zu prÃ¼fen und
    gleichzeitig hochwertige Karten fÃ¼r die VerÃ¶ffentlichung zu erstellen." Weiter
    wird ergÃ¤nzt:"Wir nutzen XPlanung24 zur inhaltlichen Abnahme von XPlan-GMLs. Die
    MÃ¶glichkeit, direkt im Plan Kommentare zu setzen und Korrekturen zu beauftragen,
