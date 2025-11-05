XPlanung24.de startet mit über 400 Städten und Gemeinden / Digitalisierung der Bauleitplanung mit open-source (QGIS PlugIn) und KI-Analyse (FOTO)
Dortmund (ots) - Die vom Ministerium fÃ¼r Heimat, Kommunales, Bau und
Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen gefÃ¶rderte Plattform
XPlanung24.de hat innerhalb von nur zwÃ¶lf Monaten Ã¼ber 400 kommunale Nutzerinnen
und Nutzer gewonnen. Zu ihnen zÃ¤hlen StÃ¤dte, Gemeinden, Landkreise, Ã„mter sowie
erste Akteure der Wohnungswirtschaft und Planfeststellungsverfahren.
Der neue Abgabestandard XPlanung hatte Startschwierigkeiten
XPlanung ist der gesetzlich verbindliche Standard fÃ¼r digitale Bauleitplanung.
Seit Februar 2023 ist der Standard fÃ¼r neue Bebauungs- und FlÃ¤chennutzungs-
sowie und Landschafts- und RaumordnungsplÃ¤ne einzuhalten. Bis auf wenige
Landesinitiativen verlÃ¤uft die Umsetzung und Durchdringung von XPlanung sehr
behÃ¤big. Das liegt an fehlender Software fÃ¼r die Verwertung und praxisnahe
Anwendung des Standards, was vielerorts zu Frustration und Ablehnung von
XPlanung fÃ¼hrte, weil dem hohen Erfassungsaufwand einer XPlan-GML derzeit kaum
ein Nutzen gegenÃ¼bersteht. Das Ã¤ndert sich jetzt mit XPlanung24.
Mehr als ein Viewer: VollstÃ¤ndige Workflows, QGIS-open-source, KI und
Partnernetzwerk
XPlanung24.de bietet als erste Plattform eine vollstÃ¤ndig browserbasierte,
interoperabel-darstellende LÃ¶sung, die es Kommunen ermÃ¶glicht, XPlan-GML-Dateien
ohne zusÃ¤tzliche Softwareinstallation oder komplexe Schulung direkt hochzuladen,
in Sekundenschnelle zu visualisieren und die GML-Datei
(Geographic-Markup-Language) vollstÃ¤ndig auszulesen. Neben der Plananzeige
verfÃ¼gt XPlanung24 Ã¼ber ein integriertes Auftragsmanagement, mit dem Kommunen
bereits vier namhafte ExpertenbÃ¼ros fÃ¼r die XPlan-Erstellung beauftragen kÃ¶nnen
und mit dem Online-Abnahmetool die XPlan-Leistung inhaltlich-planerisch
Ã¼berprÃ¼fen kÃ¶nnen. Umfangreiche Sharing- und VerÃ¶ffentlichungsfunktionen der
PlÃ¤ne via Direktlink, iFrame-Einbettung, Rest-API und WFS-Dienste runden das
Gesamtbild ab und erleichtern die echte Nutzung digitaler BauleitplÃ¤ne immens.
Erste Referenzen bestÃ¤tigen den Mehrwert
Als eine der ersten Kommunen hat die Stadt Bad Homburg v.d.H. bereits sehr frÃ¼h
Erfahrungen mit XPlanung als Abgabestandard proaktiv gesammelt. Nach einem
Onboarding mit einer kostenlosen Testphase hat sich die Stadt nunmehr fÃ¼r den
kostenpflichtigen Account bei XPlanung24 entschieden und fÃ¼gt dabei an:
"Endlich lÃ¤sst sich XPlanung sinnvoll und praxisnah in unsere ArbeitsablÃ¤ufe
integrieren. Mit XPlanung24 ist es uns mÃ¶glich, PlÃ¤ne effizient zu prÃ¼fen und
gleichzeitig hochwertige Karten fÃ¼r die VerÃ¶ffentlichung zu erstellen." Weiter
wird ergÃ¤nzt:"Wir nutzen XPlanung24 zur inhaltlichen Abnahme von XPlan-GMLs. Die
MÃ¶glichkeit, direkt im Plan Kommentare zu setzen und Korrekturen zu beauftragen,
