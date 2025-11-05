Stehaufmännchen Dax wieder über 24.000 Punkten

    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    • Dax über 24.000 Punkten, plus 0,42 Prozent.
    • MDax verliert 0,18 Prozent, Gewinne nicht gehalten.
    • US-Dienstleister optimistisch, mehr Jobs als erwartet.
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt haben sich die Kurse am Mittwoch mit Unterstützung aus den USA berappelt. Nach der Eröffnung an der Wall Street ging es für den Dax deutlicher nach oben. Dabei ließ der deutsche Leitindex auch die 24.000-Punkte-Marke wieder hinter sich und schloss mit plus 0,42 Prozent auf 24.049,74 Zähler. Der etwas richtungslose Verlauf in dieser Woche findet damit seine Fortsetzung: Unter der runden Marke sind Schnäppchenjäger aktiv, darüber besteht Gefahr von Gewinnmitnahmen.

    Im Gegensatz zum Dax gelang es dem MDax der mittelgroßen Unternehmen zur Wochenmitte nicht, die zwischenzeitlichen Gewinne ins Ziel zu bringen: Am Ende des Tages stand ein Minus von 0,18 Prozent auf 29.374,55 Punkte zu Buche.

    In den USA hatte sich die Stimmung der Dienstleister im Oktober stärker aufgehellt als erwartet. Zudem wurden laut dem Arbeitsmarktdienstleister ADP in der Privatwirtschaft der Vereinigten Staaten im vergangenen Monat mehr Arbeitsplätze geschaffen als prognostiziert. Die Daten dämpfen einerseits die Zinssenkungsfantasie, andererseits sind sie Ausdruck einer robusten Wirtschaft.

    Am Aktienmarkt in New York stand der Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss leicht im Plus, Technologiewerte an der Nasdaq präsentierten sich klar erholt./ajx/he





    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
