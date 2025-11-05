Aktien Frankfurt Schluss
Stehaufmännchen Dax wieder über 24.000 Punkten
- Dax über 24.000 Punkten, plus 0,42 Prozent.
- MDax verliert 0,18 Prozent, Gewinne nicht gehalten.
- US-Dienstleister optimistisch, mehr Jobs als erwartet.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt haben sich die Kurse am Mittwoch mit Unterstützung aus den USA berappelt. Nach der Eröffnung an der Wall Street ging es für den Dax deutlicher nach oben. Dabei ließ der deutsche Leitindex auch die 24.000-Punkte-Marke wieder hinter sich und schloss mit plus 0,42 Prozent auf 24.049,74 Zähler. Der etwas richtungslose Verlauf in dieser Woche findet damit seine Fortsetzung: Unter der runden Marke sind Schnäppchenjäger aktiv, darüber besteht Gefahr von Gewinnmitnahmen.
Im Gegensatz zum Dax gelang es dem MDax der mittelgroßen Unternehmen zur Wochenmitte nicht, die zwischenzeitlichen Gewinne ins Ziel zu bringen: Am Ende des Tages stand ein Minus von 0,18 Prozent auf 29.374,55 Punkte zu Buche.
In den USA hatte sich die Stimmung der Dienstleister im Oktober stärker aufgehellt als erwartet. Zudem wurden laut dem Arbeitsmarktdienstleister ADP in der Privatwirtschaft der Vereinigten Staaten im vergangenen Monat mehr Arbeitsplätze geschaffen als prognostiziert. Die Daten dämpfen einerseits die Zinssenkungsfantasie, andererseits sind sie Ausdruck einer robusten Wirtschaft.
Am Aktienmarkt in New York stand der Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss leicht im Plus, Technologiewerte an der Nasdaq präsentierten sich klar erholt./ajx/he
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Bild: 1063_20251104075819_girl
Bekanntlich wissen wir alle nichts aber zum Glück werden uns auch heute wieder Pinguine und andere Helden hilfreich zur Seite stehen.
Für den (natürlich völlig abwegigen) Fall, das die angegebene Richtung doch die falsche ist, immer daran denken.... im (verdeckten) Nachkauf liegt der Gewinn und falls auch dieses nicht fruchtet, einfach das gute alte Gegenteil-Trading zum Einsatz bringen. Das hat sich speziell im hinterher Modus noch immer bewährt.
Ihr seht, es kann einfach nichts schief gehen.... bis später dann also, wir feiern selbstverständlich gemeinsam. 🤡 🥂 🥳
IG Start 8:00 bei 24.013.... wohin werden Knochen, Würfel und die Katze der Nachbarin den DAX wohl führen? Eine magische Spannung liegt in der Luft... 😎
Sollte sie vor XC erreicht werden, na Ihr wisst schon - Feierabend bis zu den Amis.....🤠
Bild: 1063_20251030080056_dax03