XCMG stärkt seine Beziehungen zu Südamerika durch Lokalisierungsbemühungen, neue Hubs und Partnerschaften für nachhaltigen Bergbau

Yang erläuterte den Wandel von XCMG vom Handel und der Errichtung neuer Fabriken hin zu seiner Initiative „Intelligente Revolution, digitale Transformation und globale Vernetzung" und bekräftigte dabei den Fokus auf hochwertiges, umweltfreundliches, lokales und talentorientiertes Wachstum. Beide Seiten vereinbarten, eine Zusammenarbeit in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Finanzen, Talentförderung und umweltfreundlicher Bergbau zu prüfen.

POUSO ALEGRE, Brasilien, 5. November 2025 /PRNewswire/ -- Yang Dongsheng, Chairman von XCMG Machinery, traf sich mit dem brasilianischen Präsidenten Lula im Präsidentenpalast, in Anwesenheit des Vizepräsidenten und des Stabschefs. Lula würdigte die über zehnjährigen Beiträge von XCMG – industrielle Modernisierung, Energieeffizienz, digitale Transformation und stabile Bankgeschäfte – und unterstützte die geplante Gründung eines Forschungsinstituts.

In Brasília traf sich der Vorsitzende Yang mit dem chinesischen Botschafter, um die zwei Jahrzehnte von XCMG in Brasilien und zukünftige Investitionen zu besprechen und dabei die Fortschritte bei der intelligenten, grünen und digitalen Transformation hervorzuheben. Botschafter Zhu würdigte die Rolle von XCMG bei der Vertiefung der wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zwischen China und Brasilien und versprach, chinesische Unternehmen bei der Ausweitung der Zusammenarbeit in den Bereichen Industrie, Lieferketten und Wertschöpfungsketten zu unterstützen.

Während seines Besuchs inspizierte Chairman Yang die brasilianische Niederlassung und den Industriepark von XCMG, wo sich das Unternehmen in 13 Jahren zu einem modernen Zentrum entwickelt hat – Standort der ersten chinesischen Produktionsbank im Ausland – und zu einem Vorbild für globalisierte chinesische Maschinen. Er überprüfte die Produktion, digitale/intelligente Upgrades und die Talentförderung und legte dabei den Schwerpunkt auf Lokalisierung, Innovation und langfristige Planung. Treffen mit Mitarbeitern, Kunden und Händlern zu den Themen umweltfreundlicher Bergbau, digitales Management und maßgeschneiderte Lösungen führten zu Plänen für eine Ausweitung der Zusammenarbeit. Die umfassende lokale Integration und die starken Partnerschaften von XCMG Brasilien unterstreichen das Engagement des Unternehmens für hochwertiges, nachhaltiges und global vernetztes Wachstum.