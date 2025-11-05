DZ Bank belässt Klöckner & Co auf 'Kaufen'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kloeckner Aktie

Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,85 % und einem Kurs von 5,30 auf Tradegate (05. November 2025, 17:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kloeckner Aktie um -5,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,03 %.

Die Marktkapitalisierung von Kloeckner bezifferte sich zuletzt auf 528,68 Mio..

Kloeckner zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9900 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +13,21 %/+50,94 % bedeutet.