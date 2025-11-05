    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmgen AktievorwärtsNachrichten zu Amgen

    Amgen - Aktienkurs springt nach oben +6,28 % - 05.11.2025

    Am 05.11.2025 ist die Amgen Aktie, bisher, um +6,28 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Amgen Aktie.

    Foto: Sundry Photography - stock.adobe.com

    Amgen ist ein führendes Biotechnologieunternehmen, das innovative Medikamente für schwere Krankheiten entwickelt. Es ist bekannt für seine starke Marktstellung und seine umfangreiche Produktpipeline. Wichtige Konkurrenten sind Biogen und Gilead Sciences. Amgen hebt sich durch seine biotechnologische Expertise und Forschungskapazitäten ab.

    Amgen Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.11.2025

    Die Amgen Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +6,28 % auf 275,38 zulegen. Das sind +16,28  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Amgen in den letzten drei Monaten Verluste von -0,38 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Amgen Aktie damit um +3,74 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,13 %. Im Jahr 2025 gab es für Amgen bisher ein Plus von +2,92 %.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,31 % geändert.

    Amgen Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,74 %
    1 Monat +2,13 %
    3 Monate -0,38 %
    1 Jahr -11,52 %

    Informationen zur Amgen Aktie

    Es gibt 538 Mio. Amgen Aktien. Damit ist das Unternehmen 148,05 Mrd.EUR wert.

    Indizes im Fokus: DAX steigt, SDAX und TecDAX mit starken Verlusten


    An den Börsen herrscht heute ein buntes Treiben: Während die deutschen Indizes gemischte Signale senden, glänzen die US-Märkte mit überwiegend positiven Zahlen. Ein Blick auf die Gewinner und Verlierer zeigt spannende Entwicklungen.

    Freundlich nach Vortagesverlusten


    Nach dem Rücksetzer vom Vortag haben sich die US-Aktienmärkte am Mittwoch gut behauptet. Der Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,1 Prozent höher bei 47.145 Punkten. Der S&P 500 stieg um 0,4 Prozent auf 6.799 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es …

    Börsenstart USA - 05.11. - US Tech 100 stark +0,41 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Amgen Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Amgen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amgen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Amgen

    +6,92 %
    +4,84 %
    +3,38 %
    +1,11 %
    -9,25 %
    -2,58 %
    +33,01 %
    +77,35 %
    +6.459,98 %
    ISIN:US0311621009WKN:867900



