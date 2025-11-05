    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsfreenet AktievorwärtsNachrichten zu freenet
    freenet: Prognose bestätigt – IPTV treibt EBIT-DA-Wachstum an

    Die freenet AG zeigt Stärke: Trotz Marktunsicherheiten bestätigt sie ihre Prognose nach einem erfolgreichen Neunmonatszeitraum mit beeindruckenden Wachstumszahlen.

    Foto: Michael Piepgras/Wirestock Creators - stock.adobe.com
    • freenet AG bestätigt die Prognose nach einem erfolgreichen Neunmonatszeitraum mit einem adj. EBITDA von 395,1 Mio. EUR (+1,6 %) und stabilen Umsätzen (+0,3 %).
    • Der Free Cashflow erhöhte sich auf 226,1 Mio. EUR (+2,8 %).
    • Die Abonnentenbasis wuchs um 205,6 Tsd. auf insgesamt 10,355 Mio., darunter 189,7 Tsd. Postpaid-Kunden.
    • Das IPTV-Angebot waipu.tv gewann 80,2 Tsd. Kunden und trug maßgeblich zum EBITDA-Wachstum bei.
    • Strategische Entscheidungen umfassen die Übernahme von mobilezone Deutschland und die Verlängerung der Partnerschaft mit MediaMarktSaturn.
    • Der Vorstand bekräftigt die Jahresziele trotz eines herausfordernden Marktumfelds.

    Der nächste wichtige Termin, Conference Call zu den Ergebnissen des Neunmonatszeitraums 2025, bei freenet ist am 06.11.2025.

    Der Kurs von freenet lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 26,53EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,45 % im Minus.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.427,89PKT (+0,16 %).


    freenet

    -0,45 %
    -2,63 %
    +0,23 %
    -6,46 %
    -2,35 %
    +31,56 %
    +64,29 %
    -12,66 %
    +50,45 %
    ISIN:DE000A0Z2ZZ5WKN:A0Z2ZZ





