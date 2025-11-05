    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss

    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Moderate Gewinne dank freundlicher US-Börsen

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Aktienmärkte erholen sich leicht am Mittwoch.
    • EuroStoxx 50 schloss bei +0,16 Prozent, 5.669,13 Punkten.
    • Positive Wirtschaftsdaten aus Eurozone und USA beflügeln.
    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss - Moderate Gewinne dank freundlicher US-Börsen
    Foto: Arne Dedert - dpa

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Gestützt von einer leichten Erholung der US-Börsen haben Europas wichtigste Aktienmärkte am Mittwoch ihre Anfangsverluste wettgemacht und letztlich etwas zugelegt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss mit einem Plus von 0,16 Prozent bei 5.669,13 Punkten. Außerhalb des Euroraums stieg der britische FTSE 100 um 0,64 Prozent auf 9.777,08 Zähler. Der schweizerische SMI gewann 0,46 Prozent auf 12.363,53 Punkte.

    Positive Impulse lieferten die besser als erwartet ausgefallenen Preisdaten aus der Eurozone sowie Arbeitsmarktdaten aus den USA. So sanken die EU-Erzeugerpreise im September im Monatsvergleich um 0,1 Prozent, während Volkswirte eine Stagnation erwartet hatten. Die Daten des privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP zeigten, dass die Privatwirtschaft der USA im Oktober deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen hat als erwartet.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BMW - Bayerische Motoren Werke AG!
    Short
    90,84€
    Basispreis
    0,57
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    80,35€
    Basispreis
    0,57
    Ask
    × 14,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Stärkster Sektor in Europa waren die Autowerte. Nach anfänglichen Kursverlusten der BMW -Aktien setzte sich eine positive Sicht auf die Quartalsbilanz der Münchener durch und sorgte letztendlich für einen Gewinn von 6,9 Prozent. Analyst Jose Asumendi von JPMorgan sieht erste Anzeichen, dass sich der BMW-Absatz in China stabilisiert. Dies habe auch Signalwirkung für die gesamte Branche, schrieb er.

    Im schwächelnden Pharmasektor verloren Novo Nordisk 4,5 Prozent. Das Unternehmen hatte wegen unverändert schwieriger Geschäfte mit Diabetesmitteln und Gewichtssenkern ein weiteres Mal sein Umsatz- und Gewinnziel gekappt. Zudem kürzte das Management die Investitionspläne für 2025.

    Deutlich besser kamen die Zahlen von Vestas an. Die Aktien sprangen um fast 15 Prozent hoch. Der Windturbinenhersteller hatte im dritten Quartal von einer starken Nachfrage für Anlagen an Land profitiert. Konzernchef Henrik Andersen kündigte zudem den Start eines Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 150 Millionen Euro an.

    Die Papiere von Ahold Delhaize legten nach der Bekanntgabe von Quartalszahlen und einem angekündigten Aktienrückkauf um 0,7 Prozent zu. Citigroup-Analystin Monique Pollard nannte die Kennziffern "solide". Ein anderer niederländischer Wert stieß mit seinen Zahlen ebenfalls auf positives Echo. Wolters Kluwer gewannen 1,7 Prozent. Der Informationsdienstleister sieht sich nach deutlichen Zuwächsen im bisherigen Jahresverlauf auf Kurs./edh/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,70 % und einem Kurs von 85,70 auf Tradegate (05. November 2025, 18:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -3,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,60 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 142,06 Mrd..

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 455,00DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 290,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 600,00DKK was eine Bandbreite von +591,46 %/+1.330,62 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss Moderate Gewinne dank freundlicher US-Börsen Gestützt von einer leichten Erholung der US-Börsen haben Europas wichtigste Aktienmärkte am Mittwoch ihre Anfangsverluste wettgemacht und letztlich etwas zugelegt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss mit einem Plus von 0,16 Prozent bei …