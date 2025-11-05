Planmäßiger Wechsel
Schott Pharma bekommt am 1. Mai 2026 neuen Chef
- Schott Pharma: Christian Mias wird neuer CEO.
- Amtsübergabe erfolgt am 1. Mai 2024.
- Andreas Reisse geht planmäßig in Ruhestand.
MAINZ (dpa-AFX) - Der Pharmazulieferer Schott Pharma hat einen Nachfolger für den im kommenden Jahr in den Ruhestand gehenden Chef Andreas Reisse gefunden. Christian Mias werde das Amt des Vorstandsvorsitzenden am 1. Mai kommenden Jahres übernehmen, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Mittwochabend nach einer Aufsichtsratssitzung mit. Amtsinhaber Reisse geht Ende April 2026 planmäßig in den Ruhestand. Mias ist seit 2007 in verschiedenen Führungspositionen innerhalb der Schott Gruppe tätig; zuletzt als Leiter des Geschäftsbereichs Electronic Packaging./he/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SCHOTT Pharma Aktie
Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 16.100 auf Ariva Indikation (05. November 2025, 18:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SCHOTT Pharma Aktie um -3,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,83 %.
Die Marktkapitalisierung von SCHOTT Pharma bezifferte sich zuletzt auf 2,84 Mrd..
SCHOTT Pharma zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der SCHOTT Pharma Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von +27,39 %/+64,54 % bedeutet.