    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsSDAX IndexvorwärtsNachrichten zu SDAX

    Planmäßiger Wechsel

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schott Pharma bekommt am 1. Mai 2026 neuen Chef

    Für Sie zusammengefasst
    • Schott Pharma: Christian Mias wird neuer CEO.
    • Amtsübergabe erfolgt am 1. Mai 2024.
    • Andreas Reisse geht planmäßig in Ruhestand.
    Planmäßiger Wechsel - Schott Pharma bekommt am 1. Mai 2026 neuen Chef
    Foto: michael gottschalk - picture alliance/photothek

    MAINZ (dpa-AFX) - Der Pharmazulieferer Schott Pharma hat einen Nachfolger für den im kommenden Jahr in den Ruhestand gehenden Chef Andreas Reisse gefunden. Christian Mias werde das Amt des Vorstandsvorsitzenden am 1. Mai kommenden Jahres übernehmen, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Mittwochabend nach einer Aufsichtsratssitzung mit. Amtsinhaber Reisse geht Ende April 2026 planmäßig in den Ruhestand. Mias ist seit 2007 in verschiedenen Führungspositionen innerhalb der Schott Gruppe tätig; zuletzt als Leiter des Geschäftsbereichs Electronic Packaging./he/zb

    SDAX

    -0,70 %
    -4,33 %
    -6,28 %
    -4,81 %
    +22,26 %
    +43,19 %
    +33,29 %
    +40,79 %
    ISIN:DE0009653386WKN:965338

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SCHOTT Pharma AG!
    Long
    17,30€
    Basispreis
    1,72
    Ask
    × 11,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    20,00€
    Basispreis
    1,62
    Ask
    × 11,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SCHOTT Pharma Aktie

    Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 16.100 auf Ariva Indikation (05. November 2025, 18:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SCHOTT Pharma Aktie um -3,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von SCHOTT Pharma bezifferte sich zuletzt auf 2,84 Mrd..

    SCHOTT Pharma zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der SCHOTT Pharma Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von +27,39 %/+64,54 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Planmäßiger Wechsel Schott Pharma bekommt am 1. Mai 2026 neuen Chef Der Pharmazulieferer Schott Pharma hat einen Nachfolger für den im kommenden Jahr in den Ruhestand gehenden Chef Andreas Reisse gefunden. Christian Mias werde das Amt des Vorstandsvorsitzenden am 1. Mai kommenden Jahres übernehmen, teilte das im …