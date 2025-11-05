Schott Pharma bekommt am 1. Mai 2026 neuen Chef

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SCHOTT Pharma Aktie

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 16.100 auf Ariva Indikation (05. November 2025, 18:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SCHOTT Pharma Aktie um -3,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,83 %.

Die Marktkapitalisierung von SCHOTT Pharma bezifferte sich zuletzt auf 2,84 Mrd..

SCHOTT Pharma zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der SCHOTT Pharma Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von +27,39 %/+64,54 % bedeutet.