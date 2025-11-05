Neuer CEO bei SCHOTT Pharma: Christian Mias übernimmt das Ruder!
Ein neues Kapitel beginnt bei SCHOTT Pharma: Christian Mias übernimmt das Ruder von Andreas Reisse und führt das Unternehmen in eine vielversprechende Zukunft.
Foto: Martin Schutt - picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild
- Christian Mias wird zum 1. Mai 2026 neuer CEO von SCHOTT Pharma und tritt die Nachfolge von Andreas Reisse an, der in den Ruhestand geht.
- Andreas Reisse wird in den kommenden Monaten aktiv eine reibungslose Übergabe der Führungsverantwortung begleiten.
- Christian Mias hat über 20 Jahre Führungserfahrung, davon mehr als 18 Jahre innerhalb der SCHOTT-Gruppe, und war zuletzt Executive Vice President der Business Unit Electronic Packaging.
- Peter Goldschmidt, Vorsitzender des Aufsichtsrats, lobt Mias' Erfolge und Führungsstil als ideal für die nächste Wachstumsphase von SCHOTT Pharma.
- Andreas Reisse war seit 1987 bei der SCHOTT-Gruppe und hat maßgeblich zur Entwicklung von SCHOTT Pharma als führendes Unternehmen in der pharmazeutischen Verpackung beigetragen.
- SCHOTT Pharma hat im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 957 Millionen Euro erzielt und ist in über 60 Ländern tätig, mit einem Fokus auf Innovation und Qualität in der Gesundheitsversorgung.
Der nächste wichtige Termin, BNP CEO Midcap Conference, bei SCHOTT Pharma ist am 18.11.2025.
Der Kurs von SCHOTT Pharma lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,670EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,05 % im
Minus.
6 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 18,820EUR das entspricht einem Plus von +0,80 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.114,93PKT (-0,79 %).
-1,15 %
-3,36 %
-12,83 %
-21,00 %
-36,20 %
-31,49 %
