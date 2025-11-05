    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsfreenet AktievorwärtsNachrichten zu freenet
    Freenet steigert operatives Ergebnis etwas stärker als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Freenet steigert operativen Gewinn um 2% auf 395 Mio.
    • Umsatz stagnierte bei über 1,8 Milliarden Euro.
    • Prognose für 2025 bleibt unverändert.
    Foto: Michael Piepgras/Wirestock Creators - stock.adobe.com

    BÜDELSDORF (dpa-AFX) - Der Mobilfunk- und TV-Anbieter Freenet hat in den ersten neun Monaten operativ etwas mehr verdient als vor einem Jahr und auch als von Experten erwartet. Der Umsatz stagnierte dagegen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte bis Ende September im Vergleich zum Vorjahr um knapp zwei Prozent auf 395 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Mittwochabend nach Börsenschluss in Büdelsdorf mitteilte. Experten hatten mit einem etwas geringeren Anstieg gerechnet.

    Der bei etwas mehr als 1,8 Milliarden Euro stagnierende Umsatz enttäuschte dagegen leicht. Die Prognose für 2025 wurde bestätigt. Die im MDax gelistete Aktie legte in einer ersten Reaktion nachbörslich leicht zu./zb/he

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur freenet Aktie

    Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 29.465 auf Ariva Indikation (05. November 2025, 18:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der freenet Aktie um -2,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,23 %.

    Die Marktkapitalisierung von freenet bezifferte sich zuletzt auf 3,18 Mrd..

    freenet zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,9700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von -2,84 %/+45,74 % bedeutet.




