Freenet steigert operatives Ergebnis etwas stärker als erwartet
- Freenet steigert operativen Gewinn um 2% auf 395 Mio.
- Umsatz stagnierte bei über 1,8 Milliarden Euro.
- Prognose für 2025 bleibt unverändert.
BÜDELSDORF (dpa-AFX) - Der Mobilfunk- und TV-Anbieter Freenet hat in den ersten neun Monaten operativ etwas mehr verdient als vor einem Jahr und auch als von Experten erwartet. Der Umsatz stagnierte dagegen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte bis Ende September im Vergleich zum Vorjahr um knapp zwei Prozent auf 395 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen am Mittwochabend nach Börsenschluss in Büdelsdorf mitteilte. Experten hatten mit einem etwas geringeren Anstieg gerechnet.
Der bei etwas mehr als 1,8 Milliarden Euro stagnierende Umsatz enttäuschte dagegen leicht. Die Prognose für 2025 wurde bestätigt. Die im MDax gelistete Aktie legte in einer ersten Reaktion nachbörslich leicht zu./zb/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur freenet Aktie
Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 29.465 auf Ariva Indikation (05. November 2025, 18:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der freenet Aktie um -2,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,23 %.
Die Marktkapitalisierung von freenet bezifferte sich zuletzt auf 3,18 Mrd..
freenet zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,9700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von -2,84 %/+45,74 % bedeutet.
Mal wieder ein sehr solides Zahlenwerk von Freenet (auch wenn der Steuereffekt minimal stört)! 😎
die Kündigung des Riester-Vertrags war richtig, meiner Meinung nach, hab ich vor Jahren auch gemacht, deswegen "fühle" ich mit Dir.
Bei Deinen Aktien weiß ich nicht so recht. Freenet, BASF, meinetwegen, zum Rest kann ich nix sagen.
Aber es geht ja um Deine Altersvorsorge, da würde ich echt in Unternehmen gehen, die es höchstwahrscheinlich auch noch in Jahrzehnten geben wird.
Und weil Du ja selbst sagst, dass Du mehrere Dividendenpapiere halten willst, bieten sich z.B. US-Aktien mit 4 Zahlungen pro Jahr, oder UK oder NL mit 2 Zahlungen an.
Schöner Effekt: Bei 12 US-Aktien hättest Du 48 Dividenden, bei richtiger Verteilung beinahe wöchentlich also.
Und es gibt noch die Monatszahler, von denen man eventuell einen oder zwei beimischen kann.
Du kannst also einen schönen Cash Flow generieren - fürs Konto und die Seele.
Und zu überlegen wäre, ob Du nicht einen Teil Deines Riestergeldes einfach in einen ETF steckst, MSCI World/All Country oder S&P500/Nasdaq100 um auch wieder weg von Dividenden, hin zu Performance zu kommen.
VG slo
Ich habe nach fast 20 Jahren Einzahlung meinen Riesterrentenvertrag gekündigt. Irgendwie wird man da um sein sauer Erspartes "betrogen". Umschichtung in ein Dividendendepot mit 10, 20 dividendenstarken Aktien aus verschiedensten Branchen erscheint mir da wesentlich attraktiver als sich die Riesterrente auszahlen zu lassen. Und Freenet könnte Bestandteil so eines "Dividenden-Rentner-Depots" sein. Und dann kann man auf DIESEM Niveau einsteigen denke ich. An die 40 Euro sah das anders aus.