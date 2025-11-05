Dexcom Aktie weiter auf Talfahrt - -3,80 % - 05.11.2025

Mit einer Performance von -3,80 % musste die Dexcom Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Dexcom ist ein Pionier im Bereich der kontinuierlichen Glukoseüberwachung und hebt sich durch fortschrittliche Technologie und Benutzerfreundlichkeit von der Konkurrenz ab.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Dexcom Aktionäre einen Verlust von -19,52 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dexcom Aktie damit um -10,75 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,67 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Dexcom auf -30,76 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,92 % geändert.

Dexcom Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,75 % 1 Monat -6,67 % 3 Monate -19,52 % 1 Jahr -17,36 %

Informationen zur Dexcom Aktie

Es gibt 392 Mio. Dexcom Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,09 Mrd.EUR wert.

New York, New York--(Newsfile Corp. - November 5, 2025) - If you suffered a loss on your DexCom, Inc. (NASDAQ: DXCM) investment and want to learn about a potential recovery under the federal securities laws, follow the link below for more …

Dexcom Aktie jetzt kaufen?

Ob die Dexcom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dexcom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.