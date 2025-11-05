    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Vor Weltklimakonferenz

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bundestag bekräftigt Ziel für 2045

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundestag bekräftigt Klimaneutralität bis 2045.
    • Bundesregierung soll globale Energiewende vorantreiben.
    • Klimakonferenz COP30 startet nächste Woche in Brasilien.

    BERLIN (dpa-AFX) - Unmittelbar vor der Weltklimakonferenz hat der Bundestag das Ziel bekräftigt, Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen. In einem gemeinsamen Antrag der Koalitionsfraktionen von Union und SPD wird die Bundesregierung außerdem aufgefordert, sich im brasilianischen Belém für eine globale Energiewende, die Dekarbonisierung der Industrie sowie einen weltweiten Entwaldungsstopp einzusetzen. Zudem soll sie Staaten wie China dazu bewegen, sich stärker an den Klimahilfen für ärmere Länder zu beteiligen.

    Die Klimakonferenz COP30 mit Zehntausenden Teilnehmern aus rund 200 Staaten beginnt offiziell am kommenden Montag. Bereits in dieser Woche kommen mehrere Staats- und Regierungschefs im Gastgeberland Brasilien zusammen, darunter auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)./ax/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Vor Weltklimakonferenz Bundestag bekräftigt Ziel für 2045 Unmittelbar vor der Weltklimakonferenz hat der Bundestag das Ziel bekräftigt, Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen. In einem gemeinsamen Antrag der Koalitionsfraktionen von Union und SPD wird die Bundesregierung außerdem aufgefordert, sich im …