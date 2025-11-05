McDonald's steigert Umsatz und Gewinn - Aktie legt zu

Der Umsatz stieg im Berichtszeitraum um drei Prozent auf knapp 7,1 Milliarden US-Dollar (rund 6,2 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch in Chicago mitteilte. Dies liegt auch im Rahmen der Erwartungen von Analysten.

CHICAGO (dpa-AFX) - Der Fastfood-Konzern McDonald's hat im dritten Quartal den Umsatz gesteigert und mehr verdient. Die Burger-Kette profitierte dabei davon, dass die Kunden in den USA mehr Geld bei ihren Besuchen ausgaben. Die Aktie gehörte am Mittwoch im frühen US-Handel mit einem Anstieg von etwas mehr als zwei Prozent zu den stärksten Titeln im Dow Jones. Mit einem Plus von knapp sechs Prozent seit Ende 2024 hinkt das Papier von McDonald's dem Index hinterher.

Auf vergleichbarer Basis lag das Umsatzwachstum bei 3,6 Prozent - angetrieben vom ausländischen Geschäft vor allem in Deutschland und Australien. Aber auch in den USA griffen mehr Verbraucher wieder zu Burger, Pommes Frites & Co. Hier lag das vergleichbare Wachstum bei 2,4 Prozent. Zurückzuführen sei dies vor allem durch höhere Ausgaben der Kunden, so der Konzern laut Mitteilung.

Das operative Ergebnis verbesserte sich um fünf Prozent auf knapp 3,4 Milliarden Dollar. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen rund 2,28 Milliarden Dollar nach 2,26 Milliarden im Jahr zuvor. Hier hatten Analysten etwas mehr erwartet.

McDonald's hat im Berichtzeitraum versucht, mit neuen Angeboten und Werbeaktionen Kunden in die Restaurants zu locken. Dazu gehörten Preissenkungen bei bestimmten Menüs und Angebote wie "buy one, add one for $1"./err/mne/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur McDonald's Aktie Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,26 % und einem Kurs von 266,5 auf Tradegate (05. November 2025, 18:55 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der McDonald's Aktie um -0,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,31 %. Die Marktkapitalisierung von McDonald's bezifferte sich zuletzt auf 190,89 Mrd.. McDonald's zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2500 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 335,71USD. Von den letzten 7 Analysten der McDonald's Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 310,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 350,00USD was eine Bandbreite von +15,89 %/+30,84 % bedeutet.



