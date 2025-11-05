    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Zahl der Anbieterwechsel bei Strom und Gas auf Höchststand / Neue Zahlen der Bundesnetzagentur -"Einsparungen von mehreren hundert Euro pro Jahr möglich"

    Osnabrück (ots) - Nach dem Rekord bei Anbieterwechseln von Strom- und Gaskunden
    in 2024 könnte in diesem Jahr ein neuer Höchststand erreicht werden: Im ersten
    Halbjahr 2025 haben schon mehr als 3,7 Millionen Haushaltskunden aktiv den
    Stromlieferanten gewechselt, wie die Bundesnetzagentur auf Nachfrage der "Neuen
    Osnabrücker Zeitung" (NOZ) mitteilte. Im Gesamtjahr 2024 hatte die Zahl der
    Anbieterwechsel bei 7,06 Millionen gelegen. 2023 hatten sich 6 Millionen
    Stromkunden einen neuen Lieferanten gesucht.

    Im Gasbereich sieht es ähnlich aus: Auch da hatte es vergangenes Jahr mit 2,3
    Millionen einen neuen Rekord bei der Zahl der Lieferantenwechsel gegeben. "Im
    ersten Halbjahr 2025 kann dieses Niveau mit 1,1 Millionen Wechseln ungefähr
    gehalten werden", teilte die Behörde weiter mit.

    Ein Sprecher sagte der "NOZ": "Unsere Daten zeigen: Wer die Grundversorgung
    verlässt, kann mehrere hundert Euro pro Jahr sparen." Und die hohen Zahlen
    zeigten, dass Verbraucherinnen und Verbraucher intensiv nach besseren
    Konditionen suchten. "Das ist ein gutes Zeichen für Wettbewerb und
    Energiewende."

