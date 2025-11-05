EIN MARKTPLATZ FÜR PARTNERLÖSUNGEN ZUR FÖRDERUNG VON INNOVATION UND EFFIZIENZ IM BEREICH EXZELLENZ AUF DEM VEEVA COMMERCIAL SUMMIT EUROPE

MADRID, 5. November 2025 /PRNewswire/ -- ACTO, ein führender Anbieter von KI-gestützten Spitzenlösungen für die Biowissenschaften, Veeva-Produktpartner und Mitglied des Veeva AI-Partnerprogramms, gab heute die Einführung von ACTOverse bekannt, einem digitalen Marktplatz, der ein kuratiertes Ökosystem erstklassiger Partnerlösungen zusammenführt, um die ACTO-Plattform zu erweitern und zu bereichern. Diese Ankündigung erfolgte auf dem Veeva Commercial Summit in Europa.

Mit mehr als einem Dutzend vertrauenswürdigen Partnern vereint ACTOverse Inhalte, Daten und Servicelösungen, die sich nahtlos in die ACTO-Plattform integrieren lassen

ACTOverse vereinfacht die Art und Weise, wie Biopharma- und Medizintechnikunternehmen ergänzende Inhalte, Daten und Services entdecken, bewerten und einsetzen, die Schulungen und Qualifizierungen vor Ort verbessern. Die Lösungsanbieter von ACTOverse werden von ACTO vorab geprüft und können nahtlos mit der ACTO-Plattform zusammenarbeiten, um eine schlüsselfertige Implementierung und eine schnellere Wertschöpfung zu gewährleisten.

„ACTOverse stellt einen bedeutenden Meilenstein in unserer Mission dar, die Spitzenleistung auf dem Gebiet der Biowissenschaften durch die beschleunigte Einführung und Aktivierung von Innovationen und KI zu fördern", erklärte Parth Khanna, Geschäftsführer von ACTO. „Indem wir die besten Lösungsanbieter vereinen und mit ihnen zusammenarbeiten, um Inhalte, Daten und Dienste auf einem digitalen Marktplatz anzubieten, ermöglichen wir es unseren Kunden, neue Funktionen schneller zu implementieren, ohne langwierige Due-Diligence-Prüfungen oder komplexe Integrationen durchführen zu müssen."

Zum Start umfasst ACTOverse mehr als ein Dutzend vertrauenswürdige Partner, weitere Lösungsanbieter werden derzeit geprüft, um den Marktplatz in drei Kategorien weiter auszubauen:

Content-Partner bieten Hunderte von standardisierten und individuellen Schulungskursen und Referenzmaterialien zu therapeutischen Bereichen und klinischer Wissenschaft an, die Außendienstteams dabei unterstützen, sich schnell und sicher auf Produkteinführungen, Rollenspiele und Zertifizierungen vorzubereiten.

bieten Hunderte von standardisierten und individuellen Schulungskursen und Referenzmaterialien zu therapeutischen Bereichen und klinischer Wissenschaft an, die Außendienstteams dabei unterstützen, sich schnell und sicher auf Produkteinführungen, Rollenspiele und Zertifizierungen vorzubereiten. Datenpartner bieten Marktforschung, HCP-Profiling und Daten zur Patientenerfahrung, die Einblicke liefern, um die Lern- und Praxiserfahrungen des Außendienstteams zu personalisieren.

bieten Marktforschung, HCP-Profiling und Daten zur Patientenerfahrung, die Einblicke liefern, um die Lern- und Praxiserfahrungen des Außendienstteams zu personalisieren. Servicepartner bieten spezialisiertes Fachwissen in den Bereichen strategische Planung, Schulungsdesign, Veranstaltungsmanagement, Lokalisierung und Barrierefreiheit und unterstützen Kunden dabei, ihre kommerzielle Reife zu optimieren.

ACTOverse wurde entwickelt, um Reibungsverluste zu beseitigen und die Einbindung von Anbietern für kaufmännische und medizinische Teams zu beschleunigen. Jeder Partner wird sorgfältig ausgewählt, hat sich in der Branche bewährt und ist auf der ACTO-Plattform zertifiziert, wodurch Qualität und Interoperabilität von Anfang an gewährleistet sind. Mit Partnern, die auf die Bedürfnisse der Biowissenschaften ausgerichtet sind, können Unternehmen überflüssige Anbieterprüfungen überspringen und sofort mit der Umsetzung beginnen.