    Zalando SE setzt auf strategische Weichenstellungen und kündigt ein bedeutendes Aktienrückkaufprogramm an, um Verpflichtungen aus aktienbasierten Vergütungsprogrammen zu erfüllen.

    Zalando: Aktienrückkauf für Mitarbeiterboni gestartet!
    • Zalando SE hat ein neues Aktienrückkaufprogramm beschlossen, um Verpflichtungen aus aktienbasierten Vergütungsprogrammen zu erfüllen.
    • Bis zu 5,5 Millionen eigene Aktien sollen zu einem Gesamtkaufpreis von bis zu 100 Millionen Euro zurückgekauft werden.
    • Der Rückkauf beginnt am 6. November 2025 und endet spätestens am 31. Dezember 2025.
    • Der Aufsichtsrat hat die Entscheidung gebilligt, die im Einklang mit der Ermächtigung der Hauptversammlung 2025 steht.
    • Der Rückkauf erfolgt über die Börse und unterliegt den Safe-Harbour-Regelungen der Marktmissbrauchsverordnung.
    • Ein unabhängiges Kreditinstitut wird die Rückkäufe durchführen und die Handelsbedingungen einhalten.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Ergebnisse des dritten Quartals 2025, bei Zalando ist am 06.11.2025.

    Der Kurs von Zalando lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 23,175EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,29 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 23,400EUR das entspricht einem Plus von +0,97 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.115,50PKT (+0,97 %).


    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
