Zalando: Aktienrückkauf für Mitarbeiterboni gestartet!

Zalando SE hat ein neues Aktienrückkaufprogramm beschlossen, um Verpflichtungen aus aktienbasierten Vergütungsprogrammen zu erfüllen.

Bis zu 5,5 Millionen eigene Aktien sollen zu einem Gesamtkaufpreis von bis zu 100 Millionen Euro zurückgekauft werden.

Der Rückkauf beginnt am 6. November 2025 und endet spätestens am 31. Dezember 2025.

Der Aufsichtsrat hat die Entscheidung gebilligt, die im Einklang mit der Ermächtigung der Hauptversammlung 2025 steht.

Der Rückkauf erfolgt über die Börse und unterliegt den Safe-Harbour-Regelungen der Marktmissbrauchsverordnung.

Ein unabhängiges Kreditinstitut wird die Rückkäufe durchführen und die Handelsbedingungen einhalten.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Ergebnisse des dritten Quartals 2025, bei Zalando ist am 06.11.2025.

Der Kurs von Zalando lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 23,175EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,29 % im Plus.

14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 23,400EUR das entspricht einem Plus von +0,97 % seit der Veröffentlichung.

Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.115,50PKT (+0,97 %).





