Zalando beschließt Aktienrückkäufe zur Erfüllung von aktienbasierter Vergütung
- Zalando startet Aktienrückkaufprogramm für 100 Mio. Euro.
- Bis zu 5,5 Millionen Aktien für Vergütungsprogramme.
- Rückkaufzeitraum: 6. Nov. 2025 bis 31. Dez. 2025.
BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Händler Zalando hat ein neues Aktienrückkaufprogramm für aktienbasierte Vergütungsprogramme beschlossen. Es werden bis zu 5,5 Millionen eigene Aktien zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von bis zu 100 Millionen Euro erworben, wie Zalando am Mittwochabend nach Börsenschluss in Berlin mitteilte. Damit will der Konzern Verpflichtungen aus aktienbasierten Vergütungsprogrammen für Angestellte und Vorstandsmitglieder erfüllen. Das Programm soll am 6. November 2025 beginnen und spätestens am 31. Dezember 2025 enden. Der Rückkauf erfolge über die Börse, hieß es weiter. Die Aktie legte nachbörslich im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs um über 2 Prozent zu.
Am Donnerstag will der Dax-Konzern seine Quartalszahlen vorlegen./lew/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,27 % und einem Kurs von 23,40 auf Tradegate (05. November 2025, 19:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um -11,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,41 %.
Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,17 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Zalando Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +32,82 %/+122,79 % bedeutet.
Da hat jemand 30.000 Aktien gekauft, ein gutes Zeichen vor den Zahlen.
Immerhin sind gerade zwei Mitbewerber über die Klippe gegangen