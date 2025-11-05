Zalando beschließt Aktienrückkäufe zur Erfüllung von aktienbasierter Vergütung

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,27 % und einem Kurs von 23,40 auf Tradegate (05. November 2025, 19:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um -11,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,41 %.

Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,17 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Zalando Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +32,82 %/+122,79 % bedeutet.