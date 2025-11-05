Börsen Update
Börsen Update USA - 05.11. - US Tech 100 stark +1,13 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 47.377,20 PKT und steigt um +0,62 %.
Top-Werte: Amgen +7,94 %, Caterpillar +3,93 %, McDonald's +2,25 %, 3M +2,08 %, NVIDIA +1,86 %
Flop-Werte: Sherwin-Williams -3,31 %, The Home Depot -2,51 %, Microsoft -1,05 %, Johnson & Johnson -0,69 %, Boeing -0,65 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.740,02 PKT und steigt um +1,13 %.
Top-Werte: Axon Enterprise +16,04 %, Solstice Advanced Materials +9,76 %, Micron Technology +8,81 %, Marvell Technology +8,73 %, Amgen +7,94 %
Flop-Werte: Dexcom -4,08 %, Copart -2,68 %, Zscaler -2,63 %, CSX -2,16 %, Cadence Design Systems -2,16 %
Der S&P 500 steht aktuell (19:59:46) bei 6.827,41 PKT und steigt um +0,81 %.
Top-Werte: Axon Enterprise +16,04 %, Seagate Technology Holdings +14,16 %, Western Digital +9,93 %, Solstice Advanced Materials +9,76 %, Micron Technology +8,81 %
Flop-Werte: Zimmer Biomet Holdings -14,62 %, Charles River Laboratories International -7,86 %, Humana -7,39 %, The Mosaic -6,22 %, American International Group -4,29 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.