Börsen Update USA - 05.11. - US Tech 100 stark +1,13 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 47.377,20 PKT und steigt um +0,62 %.

Top-Werte: Amgen +7,94 %, Caterpillar +3,93 %, McDonald's +2,25 %, 3M +2,08 %, NVIDIA +1,86 %

Flop-Werte: Sherwin-Williams -3,31 %, The Home Depot -2,51 %, Microsoft -1,05 %, Johnson & Johnson -0,69 %, Boeing -0,65 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.740,02 PKT und steigt um +1,13 %.

Top-Werte: Axon Enterprise +16,04 %, Solstice Advanced Materials +9,76 %, Micron Technology +8,81 %, Marvell Technology +8,73 %, Amgen +7,94 %

Flop-Werte: Dexcom -4,08 %, Copart -2,68 %, Zscaler -2,63 %, CSX -2,16 %, Cadence Design Systems -2,16 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:46) bei 6.827,41 PKT und steigt um +0,81 %.

Top-Werte: Axon Enterprise +16,04 %, Seagate Technology Holdings +14,16 %, Western Digital +9,93 %, Solstice Advanced Materials +9,76 %, Micron Technology +8,81 %

Flop-Werte: Zimmer Biomet Holdings -14,62 %, Charles River Laboratories International -7,86 %, Humana -7,39 %, The Mosaic -6,22 %, American International Group -4,29 %