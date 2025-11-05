    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSherwin-Williams AktievorwärtsNachrichten zu Sherwin-Williams

    Sherwin-Williams Aktie unter Verkaufsdruck - 05.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Sherwin-Williams Aktie bisher Verluste von -3,31 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Sherwin-Williams Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Sherwin-Williams ist ein global führendes Unternehmen in der Farben- und Beschichtungsindustrie, bekannt für seine innovativen Produkte und starke Marktpräsenz.

    Sherwin-Williams Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.11.2025

    Mit einer Performance von -3,31 % musste die Sherwin-Williams Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Obwohl die Sherwin-Williams Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +0,37 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,82 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,21 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Sherwin-Williams -8,42 % verloren.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,62 % geändert.

    Sherwin-Williams Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,82 %
    1 Monat +2,21 %
    3 Monate +0,37 %
    1 Jahr -12,35 %

    Informationen zur Sherwin-Williams Aktie

    Es gibt 249 Mio. Sherwin-Williams Aktien. Damit ist das Unternehmen 73,22 Mrd.EUR wert.

    Indizes im Fokus: DAX steigt, SDAX und TecDAX mit starken Verlusten


    An den Börsen herrscht heute ein buntes Treiben: Während die deutschen Indizes gemischte Signale senden, glänzen die US-Märkte mit überwiegend positiven Zahlen. Ein Blick auf die Gewinner und Verlierer zeigt spannende Entwicklungen.

    Börsenstart USA - 05.11. - US Tech 100 stark +0,41 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Sherwin-Williams Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Sherwin-Williams Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sherwin-Williams Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Sherwin-Williams

    -2,26 %
    -2,19 %
    +0,80 %
    -0,92 %
    -13,96 %
    +35,86 %
    +43,07 %
    +256,17 %
    +2.123,41 %
    ISIN:US8243481061WKN:856050



    Verfasst von Markt Bote
