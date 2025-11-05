JEFFERIES stuft Unilever PLC auf 'Underperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever von 3800 auf 4000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. In Reaktion auf die Zahlen des Konsumgüterkonzerns für das dritte Quartal habe er seine Umsatz- und Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2025 bis 2027 etwas erhöht, schrieb David Hayes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Profitabilität dürfte sich mittelfristig aber schlechter als vom Markt bislang erwartet entwickeln, glaubt der Experte./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 11:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 11:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 52,98EUR auf Tradegate (05. November 2025, 19:57 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: David Hayes
Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 38
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
