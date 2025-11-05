    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York

    Erholung von Vortagesverlusten

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Aktienmärkte erholen sich nach Rücksetzer.
    • ADP-Daten zeigen mehr Arbeitsplätze als erwartet.
    • McDonald's und Amgen mit starken Quartalszahlen.
    Aktien New York - Erholung von Vortagesverlusten
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Rücksetzer vom Vortag haben sich die US-Aktienmärkte am Mittwoch auf Erholungskurs begeben. Der Dow Jones Industrial gewann zuletzt 0,6 Prozent auf 47.368 Punkte. Der S&P 500 stieg um 0,8 Prozent auf 6.828 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 1,2 Prozent auf 25.745 Punkte aufwärts.

    Im Mittelpunkt des Interesses standen die Daten des privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP. Sie zeigten, dass die Privatwirtschaft der USA im Oktober mehr Arbeitsplätze geschaffen hat als erwartet. Die Zahlen werden derzeit besonders beachtet, da wegen der teilweisen Schließung der Bundesbehörden keine offiziellen Arbeitsmarktdaten der US-Regierung veröffentlicht werden.

    Im Anlegerfokus blieb zudem die auf Hochtouren laufende Berichtssaison der Unternehmen, von der am Mittwoch durchwachsene Nachrichten kamen. Die Aktien von McDonald's reagierten mit einem Kursanstieg von 2,4 Prozent auf Quartalszahlen des Fastfood-Konzerns, die in ersten Kommentaren als insgesamt solide bewertet wurden. Das Unternehmen steigerte Umsatz und Gewinn im dritten Quartal.

    Die Papiere von Amgen waren mit einem Plus von 8,4 Prozent Spitzenreiter im Dow und erklommen den höchsten Stand seit März. Der Biotech-Konzern blickt nach einem überraschend gut gelaufenen Quartal noch optimistischer auf 2025. Experten rechneten bisher mit weniger.

    Für die Titel des Halbleiterkonzerns AMD ging es um 3,5 Prozent nach oben. Ergebnisse und Ausblick hätten die Erwartungen solide übertroffen, schrieb JPMorgan-Analyst Harlan Sur.

    Auch andere Chip-Aktien verzeichneten klare Kursaufschläge. So erholten sich die Papiere von Micron Technology von ihrem deutlichen Vortagesverlust und stiegen um 9,0 Prozent auf ein Rekordhoch. Damit bauten sie ihre Jahresbilanz auf über 180 Prozent aus.

    Im Nebenwertebereich zeigte die Berichtssaison Licht und Schatten. Die Anteilscheine des Elektroautobauers Rivian schnellten um 24 Prozent nach oben. Auf der Negativseite sackten die Aktien des Taser-Herstellers Axon und der Bilderplattform Pinterest um 8 beziehungsweise 22 Prozent ab. Noch größer war der Einbruch beim Terrassendielen-Produzenten Trex , dessen Anteile nach einem enttäuschenden Ausblick um 30 Prozent einbrachen./edh/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Advanced Micro Devices Aktie

    Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,07 % und einem Kurs von 224,9 auf Tradegate (05. November 2025, 20:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Advanced Micro Devices Aktie um -6,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +49,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von Advanced Micro Devices bezifferte sich zuletzt auf 364,98 Mrd..

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 173,33USD. Von den letzten 3 Analysten der Advanced Micro Devices Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von -57,79 %/+33,30 % bedeutet.




    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
