    Marktgeflüster

    Wall Street kauft den Dip - Trump verliert Wahl..und Zölle!

    Denn die Trump-Regierung müsste dann viele Milliarden Dollar an US-Firmen zurück zahlen

    Donald Trump hat nicht nur regionale Wahlen verloren, sondern ist auch dabei, seine Zölle zu verlieren - und das gibt der Wall Street Auftrieb, die heute den Dip gekauft hat! Denn die Trump-Regierung müsste dann viele Milliarden Dollar an US-Firmen zurück zahlen, die diese an die Regierung bezahlt hatten - das stützt Aktien. Die ersten Anhörungen vor dem Supreme Court verliefen jedenfalls desaströs für die US-Regierung - die Wettplattform Kalshi sieht nur noch eine 20%-Chance, dass Trump vor dem Supreme Court gewinnt. Was die Wall Street zunächst feiert, könnte aber mittelfristig zum Problem werden: denn die Einnahmen der USA würden deutlich sinken, daher dürften die Renditen für US-Staatsanleihen steigen - Geld würde also wieder teurer!

    Hinweise aus Video:

    1. Mamdani, Reichinnek und Co: Der Sozialismus ist auf dem Vormarsch

    2. Aktienmärkte aktuell im „Buy the dip“ Modus – schon wieder Bärenfalle?

     

    Das Video "Wall Street kauft den Dip - Trump verliert Wahl..und Zölle!" sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de.
    Verfasst von Markus Fugmann
