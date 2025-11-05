Wall Street kauft den Dip - Trump verliert Wahl..und Zölle!

Donald Trump hat nicht nur regionale Wahlen verloren, sondern ist auch dabei, seine Zölle zu verlieren - und das gibt der Wall Street Auftrieb, die heute den Dip gekauft hat! Denn die Trump-Regierung müsste dann viele Milliarden Dollar an US-Firmen zurück zahlen, die diese an die Regierung bezahlt hatten - das stützt Aktien. Die ersten Anhörungen vor dem Supreme Court verliefen jedenfalls desaströs für die US-Regierung - die Wettplattform Kalshi sieht nur noch eine 20%-Chance, dass Trump vor dem Supreme Court gewinnt. Was die Wall Street zunächst feiert, könnte aber mittelfristig zum Problem werden: denn die Einnahmen der USA würden deutlich sinken, daher dürften die Renditen für US-Staatsanleihen steigen - Geld würde also wieder teurer!

1. Mamdani, Reichinnek und Co: Der Sozialismus ist auf dem Vormarsch

2. Aktienmärkte aktuell im „Buy the dip“ Modus – schon wieder Bärenfalle?

