    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTeamViewer AktievorwärtsNachrichten zu TeamViewer

    Kursbewegungen im Oktober

    149 Aufrufe 149 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Diese Nachrichten haben die Kurse im Oktober beeinflusst

    Gewinnwarnungen, Turnarounds, Chancen – wir ordnen aktuelle Small- & Mid-Cap-News ein: TeamViewer, Kontron, Süss MicroTec, Shop Apotheke & mehr. Sachlich, kompakt, fundiert.

    Kursbewegungen im Oktober - Diese Nachrichten haben die Kurse im Oktober beeinflusst

    Gewinnwarnungen, Turnarounds, Chancen – wir ordnen aktuelle Small- & Mid-Cap-News ein: TeamViewer, Kontron, Süss MicroTec, Shop Apotheke & mehr. Sachlich, kompakt, fundiert.

    In dieser Folge analysieren Volker Glaser und Lukas Spang die jüngsten Bewegungen an den Small- und Mid-Cap-Märkten. Welche Unternehmen überzeugen operativ – und wo zeigen sich strukturelle Risiken, die Anleger ernst nehmen sollten? Wir ordnen Zahlen, Guidance-Anpassungen und Marktreaktionen sachlich ein und diskutieren, welche Geschäftsmodelle Wachstumspotenzial bieten könnten.

     

    Im Fokus:

    • TeamViewer: Prognoseanpassung und 1E-Integration – stagnierendes Wachstum trotz Profitabilität. Bewertung unter Druck, Anleger bleiben skeptisch.

    • Gerresheimer: BaFin-Prüfung, Gewinnwarnung und CEO-Wechsel. Wie solide ist die Bilanz wirklich – und wann zahlt sich der Umbau aus?

    • Puma & Adidas: „Reset“ bei Puma versus Turnaround-Chancen bei Adidas. Was Konsumtrends, Händlerbestände und die Fußball-WM 2026 für beide Marken bedeuten.

    • Redcare: Rx-Bonus bleibt digital erlaubt, Gematik-Übergangsphase stabil. Margensteigerung realistisch, Kundenbasis wächst weiter.

    • TKMS: U-Boot-Geschäft mit starkem Orderbuch und soliden Perspektiven – doch rechtfertigt das aktuelle Bewertungsniveau den Hype?

    • Kontron: Umsatzziel leicht reduziert, EBITDA-Ziel bestätigt. Defense und Zugtechnik stark, Solar und Wallbox schwach – warum das Ergebnis trotzdem überzeugt.

    • Süss MicroTec: Zyklisches Geschäft, Kostenbelastung durch Taiwan-Aufbau, KI-Thema als mittelfristiger Wachstumstreiber.

    • Friedrich Vorwerk & MBB: Rekordmargen, starkes Wachstum, Energiewende bleibt Rückenwind – Bewertung trotz Rally attraktiv.

    • SNP: Skalierbares Softwaremodell, steigende Margen und solider Auftragseingang.

    • ad pepper / solute (billiger.de): Portalstrategie mit Zukäufen, Synergien und ambitionierten Profitabilitätszielen.

     

    Wir sprechen offen über operative Qualität, Managementleistung, Kapitalallokation und Bewertungen – ohne Hype, ohne Phrasen.

    📈 Fazit: Ein sachliches Update zur Berichtssaison im Small- und Mid-Cap-Segment – mit klaren Einschätzungen zu Chancen, Risiken und Bewertungsniveaus.

     

    Die gesamte Folge gibt es hier

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Autor
    Lukas Spang
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Lukas Spang ist Gründer der Tigris Capital GmbH, einer auf Small & Micro Caps aus der deutschsprachigen Region fokussierten Fondsboutique. Er weist eine über 10-jährige Erfahrung mit Nebenwerten aus der D-A-CH Region aus und gehört daher zu den absoluten Experten in diesem Bereich. Nachdem zunächst >7 Jahre ein wikifolio Zertifikat bestand, wurde im Mai 2021 mit dem Tigris Small & Micro Cap Growth Fund eine Fondslösung aufgesetzt, die die Strategie fortgesetzt hat. Lukas Spang sucht wachstumsstarke, profitable und Cashflow-starke Unternehmen, die ein Asset-light Geschäftsmodell aufweisen und daher attraktive Free Cashflows sowie hohe Kapitalrenditen erzielen können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Lukas Spang
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Kursbewegungen im Oktober Diese Nachrichten haben die Kurse im Oktober beeinflusst In dieser Folge analysieren Volker Glaser und Lukas Spang die jüngsten Bewegungen an den Small- und Mid-Cap-Märkten. Welche Unternehmen überzeugen operativ – und wo zeigen sich strukturelle Risiken, die Anleger ernst nehmen sollten? Wir ordnen Zahlen, Guidance-Anpassungen und Marktreaktionen sachlich ein und diskutieren, welche Geschäftsmodelle Wachstumspotenzial bieten könnten.