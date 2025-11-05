    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNordea Bank Abp AktievorwärtsNachrichten zu Nordea Bank Abp

    Nordea Bank Abp Aktie unter Verkaufsdruck - 05.11.2025

    Am 05.11.2025 ist die Nordea Bank Abp Aktie, bisher, um -1,94 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Nordea Bank Abp Aktie.

    Foto: Roland Magnusson - stock.adobe.com

    Nordea Bank Abp ist eine führende nordische Bank, die umfassende Finanzdienstleistungen wie Kredite, Vermögensverwaltung und digitale Lösungen anbietet. Sie ist eine der größten Finanzgruppen in Nordeuropa mit starker Präsenz in Schweden, Finnland, Norwegen und Dänemark. Wichtige Konkurrenten sind Danske Bank, SEB, Handelsbanken und Swedbank. Nordea zeichnet sich durch ihre starke digitale Plattform und umfassende Finanzlösungen aus.

    Nordea Bank Abp Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.11.2025

    Die Nordea Bank Abp Aktie notiert aktuell bei 14,403 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -1,94 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,285  entspricht. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Obwohl die Nordea Bank Abp Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +14,78 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nordea Bank Abp Aktie damit um +0,29 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,81 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Nordea Bank Abp eine positive Entwicklung von +40,13 % erlebt.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,86 % geändert.

    Nordea Bank Abp Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,29 %
    1 Monat +5,81 %
    3 Monate +14,78 %
    1 Jahr +33,78 %

    Informationen zur Nordea Bank Abp Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Nordea Bank Abp Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,76 Mrd.EUR wert.

    Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 05.11.2025


    Top- und Flop-Aktien am 05.11.2025 im E-Stoxx 50.

    UNTERNEHMEN vom 05.11.2025 - 15.15 Uhr


    Nordea Bank Abp Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Nordea Bank Abp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nordea Bank Abp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nordea Bank Abp

    -2,03 %
    +0,29 %
    +5,81 %
    +14,78 %
    +33,78 %
    +50,72 %
    +112,69 %
    +46,30 %
    +428,66 %
    ISIN:FI4000297767WKN:A2N6F4



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
