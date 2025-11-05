JEFFERIES stuft Nordea auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordea nach dem Kapitalmarkttag der Bank auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,70 Euro belassen. Mit dem neuen strategischen Plan sehe er das Geldhaus gut positioniert, um die positive Entwicklung fortzusetzen, weiter zu wachsen und den Aktionären langfristig Wert zu bieten, schrieb Alexander Demetriou in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 13:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 13:39 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,38 % und einem Kurs von 14,34EUR auf Tradegate (05. November 2025, 21:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Alexander Demetriou

Analysiertes Unternehmen: Nordea

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 16,70

Kursziel alt: 16,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

