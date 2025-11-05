Asolvi, der europäische Marktführer für Außendienst-Software im Brandschutz- und Sicherheitsbereich, erwirbt Foxtag, um sein Wachstum zu beschleunigen

Der Brand- und Sicherheitssektor ist einer der attraktivsten Endmärkte in FSM – gekennzeichnet durch starke Regulierung, eine niedrige Digitalisierungsquote, hohes Wachstum sowie eine fragmentierte Softwarelandschaft mit nur wenigen echten vertikalen Fachleuten. Asolvi hat die einzige Plattform dieser Größenordnung in Europa für diesen Sektor aufgebaut und treibt die Konsolidierung voran.

LONDON, 5. November 2025 /PRNewswire/ -- Asolvi, der führende europäische Anbieter von Außendienst-Service-Management-Software (Field Service Management, FSM) für Fachleute, freut sich, die Übernahme der Foxtag GmbH bekannt zu geben, einem schnell wachsenden, cloudnativen Anbieter von FSM-Software für Brandschutz und Sicherheit mit Sitz in Hamburg, Deutschland.

Foxtag, 2015 von Dirk Thiede und Niels Linnemann gegründet, hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einem der am schnellsten wachsenden SaaS-Anbieter für Brandschutz und Sicherheit in Deutschland entwickelt. Das Unternehmen ist organisch um mehr als 30 % pro Jahr gewachsen und bedient heute mehr als 600 Kunden mit einer modernen, flexiblen sowie einfach einzubindenden Lösung.

Dirk Thiede, Mitbegründer von Foxtag, sagte: „Vom ersten Tag an haben wir Foxtag entwickelt, um die Arbeitsweise von Feuerwehr- und Sicherheitsdienstleistern zu verändern. Die Übernahme durch den führenden vertikalen Spezialisten Asolvi ermöglicht uns, diese Vision zu skalieren, unsere Stärken zu bündeln und einen noch größeren Mehrwert für unsere Kunden in Deutschland sowie in ganz Europa zu schaffen."

Niels Linnemann, Mitbegründer von Foxtag, fügt hinzu: „Wir freuen uns, Teil der Asolvi-Plattform zu werden. Gemeinsam können wir Innovationen schneller umsetzen, unsere Produktpalette erweitern sowie die führende Brand- und Sicherheitslösung auf dem Markt weiter stärken."

Durch die Kombination von Foxtags cloudbasierter Plattform mit Asolvis bestehenden Brand- und Sicherheitslösungen bietet die Gruppe nun die umfassendste Suite an Brand- und Sicherheits-FSM-Produkten in Europa. Kunden profitieren von der umfassenden Branchenfunktionalität, der Einsatzflexibilität und der Größe eines vertrauenswürdigen europäischen Marktführers.

Nick Barnett, Geschäftsführer von Asolvi, kommentierte: „Foxtag ist eine außergewöhnliche Ergänzung für Asolvi. Ihre agile, cloudbasierte Technologie ergänzt unsere bestehenden Lösungen perfekt und stärkt unsere Position als führender Softwareanbieter für die Brand- und Sicherheitsbranche erheblich. Indem wir Kunden die Wahl lassen und erstklassige Funktionen bieten, bauen wir unsere Marktführerschaft weiter aus.

Fernando Piekenbrock und Erik Berggren von Volpi Capital, dem Mehrheitsaktionär von Asolvi, sagten: „Wir lernten Dirk und Niels im Jahr 2020 kennen und haben sie seither aufmerksam verfolgt, da wir von ihrem Weg stets beeindruckt waren. Foxtag ist die 11. Akquisition von Asolvi – und die 6. unter der Leitung von Volpi – sowie die dritte im Bereich Brandschutz und Sicherheit nach TIVApp in Deutschland (2020) und Binary in Spanien (2023). Wir sind zuversichtlich, dass weitere folgen werden, insbesondere im Bereich Brandschutz und Sicherheit, wo Asolvi einzigartig positioniert ist.

Informationen zu Asolvi

Asolvi ist der führende europäische Anbieter von Außendienst-Service-Management-Software für Fachleute, dem mehr als 1000 Kunden in über 20 Ländern vertrauen, mit einer starken Präsenz im Vereinigten Königreich, der DACH-Region, den nordischen Ländern, Spanien und LATAM. Asolvi wurde 1991 in Norwegen gegründet und hat sich sowohl organisch als auch durch Übernahmen zum führenden Anbieter in den Bereichen Brandschutz und Sicherheit, Verkehrsmanagement und Versorgungsunternehmen entwickelt. Mit der Unterstützung von Volpi Capital, Viking Growth sowie seinem Managementteam treibt Asolvi die Konsolidierung und digitale Transformation des FSM-Marktes weiter voran.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2810500/Asolvi.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2810499/Asolvi_Foxtag_Logo.jpg

