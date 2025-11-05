Die erste Batteriefabrik der Slowakei nimmt offiziell ihren Betrieb auf, Gotion definiert die Logik von Europe Energy neu

Gotion steht an der Spitze dieses umfassenden Wandels und verfolgt eine Vision von integriertem, nachhaltigem Wachstum durch Technologie, Fertigung und Zusammenarbeit. Das Unternehmen baut ein vernetztes Ökosystem von Asien bis Europa auf, das Europa auf seinem Weg zu einer saubereren und intelligenteren Energiezukunft unterstützt. Die neue slowakische Gigafactory ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Verwirklichung dieser Vision.

ŠURANY, Slowakei, 5. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Welt erlebt eine neue Welle des Wandels – eine Revolution, die weit über den Bereich der Energie hinausgeht. Die Feierlichkeiten zur Fertigstellung der ersten Elektrofahrzeug-Batteriefabrik der Slowakei, der Gotion Gigafactory, begannen offiziell am 28. Oktober in Šurany. Sie definiert neu, wie sich Industrien entwickeln, wie Volkswirtschaften wachsen und wie sich die Menschheit ihre gemeinsame Zukunft vorstellt. Der Übergang zu sauberer Energie ist nicht länger eine regionale Agenda, sondern eine europäische Notwendigkeit, die das nächste Jahrhundert der Entwicklung prägen wird.

Die 95 Hektar große Gigafactory ist für eine Anfangskapazität von 20 GWh ausgelegt und soll 2027 die Produktion aufnehmen. Alle Produkte werden für den EU-Markt bestimmt sein, wodurch Gotion seine regionale Lieferkapazität ausbauen, die Logistikeffizienz verbessern und seine Rolle in der grünen Industriekette Europas stärken kann.

„Gotion wird Batterien ‚Made in Slovakia' als treibende Kraft nutzen, um die globale grüne Energie zu stärken", sagte Li Zhen, Vorsitzender von Gotion.

Neben der Batterieproduktion wird die Gigafactory auch als regionales Zentrum für Forschung, Innovation und Talententwicklung dienen. Durch Partnerschaften mit lokalen Universitäten und Institutionen möchte Gotion ein offenes Ökosystem zwischen Industrie und Bildung schaffen, das zukünftige Experten fördert, technologische Durchbrüche anregt und Europas Innovationen im Bereich der neuen Energien beschleunigt.

Das Projekt wird in seiner ersten Phase rund 1.300 neue Arbeitsplätze schaffen und Zulieferbetriebe in die Region holen, wodurch die Rolle der Slowakei bei der grünen Transformation Europas weiter gestärkt wird. Über ihre wirtschaftlichen Auswirkungen hinaus verkörpert die Gigafactory, wie Unternehmen zu ESG-Fortschritten und der gemeinsamen globalen Mission des nachhaltigen Wohlstands beitragen können.

„Die Produktionsstätte in Šurany wird einen erheblichen Mehrwert bringen und eine beträchtliche Anzahl von Arbeitsplätzen schaffen. Sie wird auch zum Wirtschaftswachstum beitragen, das für die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen nicht nur in dieser Region, sondern in der gesamten Slowakei von entscheidender Bedeutung ist", sagte Robert Fico, Ministerpräsident der Slowakischen Republik.

Die Gigafactory verdeutlicht das Engagement von Gotion, die globale Energiewende durch skalierbare Technologien, kooperative Innovationen und verantwortungsbewusste industrielle Praktiken voranzutreiben – und so dazu beizutragen, eine sauberere, intelligentere und widerstandsfähigere Energiezukunft für alle zu schaffen.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2812823/20251103_______________EN.mp4

