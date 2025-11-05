Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 05.11.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.11.2025 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Amgen
Tagesperformance: +7,91 %
Platz 1
Performance 1M: +2,13 %
Caterpillar
Tagesperformance: +4,24 %
Platz 2
Performance 1M: +12,36 %
Sherwin-Williams
Tagesperformance: -3,17 %
Platz 3
Performance 1M: +2,21 %
McDonald's
Tagesperformance: +2,45 %
Platz 4
Performance 1M: +1,60 %
The Home Depot
Tagesperformance: -2,31 %
Platz 5
Performance 1M: -1,04 %
3M
Tagesperformance: +2,31 %
Platz 6
Performance 1M: +4,00 %
Performance 1M: +4,00 %
