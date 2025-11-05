Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 05.11.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.11.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Axon Enterprise
Tagesperformance: +13,91 %
Platz 1
Performance 1M: -17,45 %
Micron Technology
Tagesperformance: +9,82 %
Platz 2
Performance 1M: +18,89 %
Solstice Advanced Materials
Tagesperformance: +9,52 %
Platz 3
Performance 1M:
Marvell Technology
Tagesperformance: +8,35 %
Platz 4
Performance 1M: +2,96 %
Amgen
Tagesperformance: +7,91 %
Platz 5
Performance 1M: +2,13 %
Lam Research
Tagesperformance: +6,12 %
Platz 6
Performance 1M: +9,11 %
Intel
Tagesperformance: +5,36 %
Platz 7
Performance 1M: +2,25 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: +5,13 %
Platz 8
Performance 1M: -0,17 %
Qualcomm
Tagesperformance: +4,81 %
Platz 9
Performance 1M: +5,12 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +4,80 %
Platz 10
Performance 1M: +50,17 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Advanced Micro Devices
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Advanced Micro Devices im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige auf ein Kursziel von 250€ setzen und die fundamentale Bewertung im Vergleich zu NVIDIA als günstig erachten, gibt es Bedenken durch den Verkauf von Amazon-Anteilen. Die letzten 14 Tage zeigen eine positive Kursentwicklung, jedoch gibt es auch Stimmen, die vor einer Überbewertung warnen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Advanced Micro Devices eingestellt.
Applied Materials
Tagesperformance: +4,31 %
Platz 11
Performance 1M: +7,70 %
Lululemon Athletica
Tagesperformance: +4,20 %
Platz 12
Performance 1M: -6,28 %
Marriott International Registered (A)
Tagesperformance: +4,12 %
Platz 13
Performance 1M: +3,75 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +4,02 %
Platz 14
Performance 1M: +8,65 %
Tesla
Tagesperformance: +3,96 %
Platz 15
Performance 1M: +4,42 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Teilnehmer auf eine positive Kursentwicklung bis zum Erntedankfest hoffen, warnen andere vor einem möglichen Rückgang aufgrund technischer Muster. Die finanzielle Stabilität von Tesla wird kritisch hinterfragt, und die Meinungen über die zukünftige Entwicklung sind gespalten, was die Unsicherheit im Markt widerspiegelt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
Texas Instruments
Tagesperformance: +3,73 %
Platz 16
Performance 1M: -10,15 %
Starbucks
Tagesperformance: +3,68 %
Platz 17
Performance 1M: -5,37 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: +3,50 %
Platz 18
Performance 1M: -8,11 %
Dexcom
Tagesperformance: -3,44 %
Platz 19
Performance 1M: -6,67 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: -3,40 %
Platz 20
Performance 1M: +12,71 %
Analog Devices
Tagesperformance: +3,37 %
Platz 21
Performance 1M: -3,59 %
Microchip Technology
Tagesperformance: +3,36 %
Platz 22
Performance 1M: -7,80 %
Copart
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 23
Performance 1M: -2,90 %
CSX
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 24
Performance 1M: +3,14 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: -2,19 %
Platz 25
Performance 1M: -9,75 %
