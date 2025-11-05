Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 05.11.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 05.11.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Zimmer Biomet Holdings
Tagesperformance: -16,08 %
Platz 1
Performance 1M: +3,51 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +14,25 %
Platz 2
Performance 1M: -17,45 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +13,20 %
Platz 3
Performance 1M: +0,67 %
Micron Technology
Tagesperformance: +9,69 %
Platz 4
Performance 1M: +18,89 %
Solstice Advanced Materials
Tagesperformance: +9,30 %
Platz 5
Performance 1M:
Amgen
Tagesperformance: +8,21 %
Platz 6
Performance 1M: +2,13 %
Johnson Controls International
Tagesperformance: +7,72 %
Platz 7
Performance 1M: +4,16 %
Western Digital
Tagesperformance: +7,70 %
Platz 8
Performance 1M: +16,76 %
Match Group
Tagesperformance: +7,52 %
Platz 9
Performance 1M: -8,78 %
Charles River Laboratories International
Tagesperformance: -7,20 %
Platz 10
Performance 1M: +2,57 %
United Airlines Holdings
Tagesperformance: +7,08 %
Platz 11
Performance 1M: -2,82 %
First Solar
Tagesperformance: +6,79 %
Platz 12
Performance 1M: +16,67 %
Teradyne
Tagesperformance: +6,61 %
Platz 13
Performance 1M: +23,97 %
The Mosaic
Tagesperformance: -6,37 %
Platz 14
Performance 1M: -17,82 %
Humana
Tagesperformance: -6,25 %
Platz 15
Performance 1M: +1,49 %
AES
Tagesperformance: +6,21 %
Platz 16
Performance 1M: -6,43 %
Lam Research
Tagesperformance: +6,18 %
Platz 17
Performance 1M: +9,11 %
Southwest Airlines
Tagesperformance: +6,16 %
Platz 18
Performance 1M: -6,71 %
Intel
Tagesperformance: +5,36 %
Platz 19
Performance 1M: +2,25 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +5,33 %
Platz 20
Performance 1M: +6,62 %
Delta Air Lines (DE)
Tagesperformance: +5,19 %
Platz 21
Performance 1M: -0,44 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: +5,17 %
Platz 22
Performance 1M: -0,17 %
Stanley Black & Decker
Tagesperformance: +5,08 %
Platz 23
Performance 1M: -10,34 %
Coinbase
Tagesperformance: +5,07 %
Platz 24
Performance 1M: -16,13 %
Live Nation Entertainment
Tagesperformance: -4,64 %
Platz 25
Performance 1M: -7,02 %
American International Group
Tagesperformance: -4,57 %
Platz 26
Performance 1M: +1,49 %
Emerson Electric
Tagesperformance: -4,18 %
Platz 27
Performance 1M: +4,44 %
Dexcom
Tagesperformance: -3,43 %
Platz 28
Performance 1M: -6,67 %
Zoetis Registered (A)
Tagesperformance: -3,30 %
Platz 29
Performance 1M: -13,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zoetis Registered (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Zoetis Registered (A) im wallstreetONLINE-Forum ist negativ. Die Aktie verzeichnete in den letzten 14 Tagen einen Rückgang, was auf einen gesenkten Ausblick zurückzuführen ist, trotz moderater Quartalszahlen. Anleger sind besorgt, dass nur überbewertete Aktien steigen, während unterbewertete wie Zoetis fallen. Der Fokus liegt derzeit auf AI und ähnlichen Technologien.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Zoetis Registered (A) eingestellt.
Vulcan Materials (Holding Co)
Tagesperformance: -3,14 %
Platz 30
Performance 1M: -1,92 %
Huntington Ingalls Industries
Tagesperformance: -3,13 %
Platz 31
Performance 1M: +13,65 %
Sherwin-Williams
Tagesperformance: -3,12 %
Platz 32
Performance 1M: +2,21 %
Archer Daniels Midland Company
Tagesperformance: -3,08 %
Platz 33
Performance 1M: -1,76 %
Public Service Enterprise Group
Tagesperformance: -2,81 %
Platz 34
Performance 1M: +2,15 %
Martin Marietta Materials
Tagesperformance: -2,57 %
Platz 35
Performance 1M: +0,63 %
Copart
Tagesperformance: -2,54 %
Platz 36
Performance 1M: -2,90 %
CSX
Tagesperformance: -2,53 %
Platz 37
Performance 1M: +3,14 %
Pool
Tagesperformance: -2,41 %
Platz 38
Performance 1M: -14,22 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 39
Performance 1M: -9,75 %
Iron Mountain
Tagesperformance: -2,34 %
Platz 40
Performance 1M: +0,64 %
