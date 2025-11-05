    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNordea Bank Abp AktievorwärtsNachrichten zu Nordea Bank Abp

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies belässt Nordea auf 'Buy' - Ziel 16,70 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies bewertet Nordea mit "Buy" und 16,70 Euro.
    • Neuer strategischer Plan stärkt Wachstum und Position.
    • Langfristiger Wert für Aktionäre wird erwartet.
    Foto: Roland Magnusson - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordea nach dem Kapitalmarkttag der Bank auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,70 Euro belassen. Mit dem neuen strategischen Plan sehe er das Geldhaus gut positioniert, um die positive Entwicklung fortzusetzen, weiter zu wachsen und den Aktionären langfristig Wert zu bieten, schrieb Alexander Demetriou in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 13:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 13:39 / ET

    Nordea Bank Abp

    -2,03 %
    +0,29 %
    +5,81 %
    +14,78 %
    +33,78 %
    +50,72 %
    +112,69 %
    +46,30 %
    +428,66 %
    ISIN:FI4000297767WKN:A2N6F4

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordea Bank Abp Aktie

    Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,53 % und einem Kurs von 14,47 auf Tradegate (05. November 2025, 21:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordea Bank Abp Aktie um +0,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nordea Bank Abp bezifferte sich zuletzt auf 49,65 Mrd..

    Nordea Bank Abp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,3000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 16,000EUR was eine Bandbreite von +11,23 %/+11,23 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 16,70 Euro


    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
