Jefferies belässt Nordea auf 'Buy' - Ziel 16,70 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordea Bank Abp Aktie

Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,53 % und einem Kurs von 14,47 auf Tradegate (05. November 2025, 21:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordea Bank Abp Aktie um +0,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,18 %.

Die Marktkapitalisierung von Nordea Bank Abp bezifferte sich zuletzt auf 49,65 Mrd..

Nordea Bank Abp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,3000 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 16,000EUR was eine Bandbreite von +11,23 %/+11,23 % bedeutet.