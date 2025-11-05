ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Nordea auf 'Buy' - Ziel 16,70 Euro
- Jefferies bewertet Nordea mit "Buy" und 16,70 Euro.
- Neuer strategischer Plan stärkt Wachstum und Position.
- Langfristiger Wert für Aktionäre wird erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordea nach dem Kapitalmarkttag der Bank auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,70 Euro belassen. Mit dem neuen strategischen Plan sehe er das Geldhaus gut positioniert, um die positive Entwicklung fortzusetzen, weiter zu wachsen und den Aktionären langfristig Wert zu bieten, schrieb Alexander Demetriou in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 13:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 13:39 / ET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordea Bank Abp Aktie
Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,53 % und einem Kurs von 14,47 auf Tradegate (05. November 2025, 21:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordea Bank Abp Aktie um +0,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,18 %.
Die Marktkapitalisierung von Nordea Bank Abp bezifferte sich zuletzt auf 49,65 Mrd..
Nordea Bank Abp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,3000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 16,000EUR was eine Bandbreite von +11,23 %/+11,23 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 16,70 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Nordea Bank Abp - A2N6F4 - FI4000297767
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nordea Bank Abp. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19958627-jefferies-stuft-nordea-buy
Vom 16. Juni 2025 bis zum 19. September 2025 kaufte Nordea 19.292.616 von sich zurück
Aktien zu einem Durchschnittspreis pro Aktie von 12,95 EUR:
https://live.euronext.com/en/products/equities/company-news/2025-09-22-nordea-completes-its-share-buy-back-programme-announced
Das Brokerage senkte sein Kursziel für die Aktie von 13,30 € auf 11,80 €, was eine Reduzierung von 11 % und einen Rückgang von 13 % gegenüber dem Schlusskurs vom 20. August von 13,56 € entspricht:
https://www.investing.com/news/stock-market-news/barclays-slashes-nordea-to-underweight-as-eps-outlook-weakens-4203812