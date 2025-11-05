    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsfreenet AktievorwärtsNachrichten zu freenet

    Quartalszahlen überzeugen

    185 Aufrufe 185 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dividendenstar Freenet überrascht mit starken Gewinnwachstum: Aktie legt zu!

    Der Telekommunikationskonzern Freenet hat Anleger und Analysten mit soliden Zahlen zum Neunmonatszeitraum positiv überrascht – auch wenn beim Umsatz wenig Bewegung herrschte. Die Aktie legt nachbörslich rund 1,5% zu.

    Für Sie zusammengefasst
    • Freenet überrascht mit soliden Neunmonatszahlen.
    • EBITDA steigt um 2%, Umsatz stagniert bei 1,8 Mrd.
    • Jahresprognose bleibt stabil trotz Konkurrenzdruck.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Quartalszahlen überzeugen - Dividendenstar Freenet überrascht mit starken Gewinnwachstum: Aktie legt zu!
    Foto: Snowfield Photography - Snowfield Photography

    Wie das MDAX-Unternehmen am Mittwochabend nach Börsenschluss bekanntgab, erzielte Freenet bis Ende September ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 395 Millionen Euro. Das entspricht einem Anstieg von knapp 2 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Analysten hatten im Schnitt mit einem etwas geringeren Zuwachs gerechnet.

    Weniger erfreulich fällt dagegen der Blick auf die Umsätze aus: Mit rund 1,8 Milliarden Euro stagnierte der Erlös gegenüber dem Vorjahreszeitraum – und verfehlte damit leicht die Markterwartungen. Gründe für die Umsatzstagnation wurden zunächst nicht genannt. 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Freenet!
    Short
    28,56€
    Basispreis
    0,23
    Ask
    × 11,52
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    23,91€
    Basispreis
    0,28
    Ask
    × 9,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit der bestätigten Jahresprognose sendet das Unternehmen ein Signal der Stabilität – in einem Markt, der zuletzt von wachsendem Konkurrenzdruck und Preiskämpfen geprägt war. 

    Trotz der durchwachsenen Umsatzentwicklung hält Freenet an seiner Prognose für das Gesamtjahr fest. Die Anleger reagierten dennoch verhalten optimistisch: Im nachbörslichen Handel legte die Freenet-Aktie leicht zu.

    freenet

    +1,39 %
    -2,49 %
    +0,45 %
    -6,40 %
    -2,20 %
    +31,51 %
    +63,47 %
    -13,06 %
    +53,17 %
    ISIN:DE000A0Z2ZZ5WKN:A0Z2ZZ

    Freenet verdient sein Geld vor allem mit Mobilfunkverträgen sowie TV-Angeboten über die Plattform waipu.tv. Analysten loben regelmäßig das stabile Geschäftsmodell mit berechenbaren Cashflows und attraktiver Dividendenpolitik – Faktoren, die insbesondere bei institutionellen Investoren gefragt sind.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,65 % und einem Kurs von 27,10EUR auf Tradegate (05. November 2025, 21:57 Uhr) gehandelt.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 28,37, was eine Steigerung von +7,22% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Quartalszahlen überzeugen Dividendenstar Freenet überrascht mit starken Gewinnwachstum: Aktie legt zu! Der Telekommunikationskonzern Freenet hat Anleger und Analysten mit soliden Zahlen zum Neunmonatszeitraum positiv überrascht – auch wenn beim Umsatz wenig Bewegung herrschte. Die Aktie legt nachbörslich rund 1,5% zu.