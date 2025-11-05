Dividendenstar Freenet überrascht mit starken Gewinnwachstum: Aktie legt zu!

Weniger erfreulich fällt dagegen der Blick auf die Umsätze aus: Mit rund 1,8 Milliarden Euro stagnierte der Erlös gegenüber dem Vorjahreszeitraum – und verfehlte damit leicht die Markterwartungen. Gründe für die Umsatzstagnation wurden zunächst nicht genannt.

Wie das MDAX-Unternehmen am Mittwochabend nach Börsenschluss bekanntgab, erzielte Freenet bis Ende September ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 395 Millionen Euro. Das entspricht einem Anstieg von knapp 2 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Analysten hatten im Schnitt mit einem etwas geringeren Zuwachs gerechnet.

Mit der bestätigten Jahresprognose sendet das Unternehmen ein Signal der Stabilität – in einem Markt, der zuletzt von wachsendem Konkurrenzdruck und Preiskämpfen geprägt war.

Trotz der durchwachsenen Umsatzentwicklung hält Freenet an seiner Prognose für das Gesamtjahr fest. Die Anleger reagierten dennoch verhalten optimistisch: Im nachbörslichen Handel legte die Freenet-Aktie leicht zu.

Freenet verdient sein Geld vor allem mit Mobilfunkverträgen sowie TV-Angeboten über die Plattform waipu.tv. Analysten loben regelmäßig das stabile Geschäftsmodell mit berechenbaren Cashflows und attraktiver Dividendenpolitik – Faktoren, die insbesondere bei institutionellen Investoren gefragt sind.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,65 % und einem Kurs von 27,10EUR auf Tradegate (05. November 2025, 21:57 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 28,37 € , was eine Steigerung von +7,22% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Platzt die Alles‑Blase? Jetzt Report kostenlos herunterladen!