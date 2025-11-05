Quartalszahlen überzeugen
Dividendenstar Freenet überrascht mit starken Gewinnwachstum: Aktie legt zu!
Der Telekommunikationskonzern Freenet hat Anleger und Analysten mit soliden Zahlen zum Neunmonatszeitraum positiv überrascht – auch wenn beim Umsatz wenig Bewegung herrschte. Die Aktie legt nachbörslich rund 1,5% zu.
- Freenet überrascht mit soliden Neunmonatszahlen.
- EBITDA steigt um 2%, Umsatz stagniert bei 1,8 Mrd.
- Jahresprognose bleibt stabil trotz Konkurrenzdruck.
Wie das MDAX-Unternehmen am Mittwochabend nach Börsenschluss bekanntgab, erzielte Freenet bis Ende September ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 395 Millionen Euro. Das entspricht einem Anstieg von knapp 2 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Analysten hatten im Schnitt mit einem etwas geringeren Zuwachs gerechnet.
Weniger erfreulich fällt dagegen der Blick auf die Umsätze aus: Mit rund 1,8 Milliarden Euro stagnierte der Erlös gegenüber dem Vorjahreszeitraum – und verfehlte damit leicht die Markterwartungen. Gründe für die Umsatzstagnation wurden zunächst nicht genannt.
Mit der bestätigten Jahresprognose sendet das Unternehmen ein Signal der Stabilität – in einem Markt, der zuletzt von wachsendem Konkurrenzdruck und Preiskämpfen geprägt war.
Trotz der durchwachsenen Umsatzentwicklung hält Freenet an seiner Prognose für das Gesamtjahr fest. Die Anleger reagierten dennoch verhalten optimistisch: Im nachbörslichen Handel legte die Freenet-Aktie leicht zu.
Freenet verdient sein Geld vor allem mit Mobilfunkverträgen sowie TV-Angeboten über die Plattform waipu.tv. Analysten loben regelmäßig das stabile Geschäftsmodell mit berechenbaren Cashflows und attraktiver Dividendenpolitik – Faktoren, die insbesondere bei institutionellen Investoren gefragt sind.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,65 % und einem Kurs von 27,10EUR auf Tradegate (05. November 2025, 21:57 Uhr) gehandelt.