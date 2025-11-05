    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    ROUNDUP/Aktien New York Schluss

    Dow macht Vortagesverlust wett

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Aktienmärkte erholen sich nach Rücksetzer.
    • Dow Jones +0,61%, S&P 500 +0,70%, Nasdaq +0,72%.
    • ADP-Daten zeigen mehr Arbeitsplätze als erwartet.
    ROUNDUP/Aktien New York Schluss - Dow macht Vortagesverlust wett
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Rücksetzer vom Vortag haben sich die US-Aktienmärkte am Mittwoch auf Erholungskurs begeben. Der Dow Jones Industrial schloss 0,61 Prozent höher bei 47.374,42 Punkten. Der S&P 500 stieg um 0,70 Prozent auf 6.818,65 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,72 Prozent auf 25.620,03 Punkte aufwärts.

    Im Mittelpunkt des Interesses standen die Daten des privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP. Sie zeigten, dass die Privatwirtschaft der USA im Oktober mehr Arbeitsplätze geschaffen hat als erwartet. Die Zahlen werden derzeit besonders beachtet, da wegen der teilweisen Schließung der Bundesbehörden keine offiziellen Arbeitsmarktdaten der US-Regierung veröffentlicht werden.

    Zudem besserte sich die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) stieg überraschend deutlich und signalisiert wieder wirtschaftliches Wachstum. "Erwartungen einer Fed-Zinssenkung zum Ende des Jahres und in den Monaten danach dürften tendenziell kleiner werden, auch vor dem Hintergrund, dass der heute veröffentlichte ADP-Report auf eine mögliche Stabilisierung am Arbeitsmarkt hindeutet", kommentierte Ulrich Wortberg, Analyst bei der Helaba.

    Im Anlegerfokus blieb zudem die auf Hochtouren laufende Berichtssaison der Unternehmen, von der am Mittwoch durchwachsene Nachrichten kamen. Die Aktien von McDonald's reagierten mit einem Kursanstieg von 2,2 Prozent auf Quartalszahlen des Fastfood-Konzerns, die in ersten Kommentaren als insgesamt solide bewertet wurden. Das Unternehmen steigerte Umsatz und Gewinn im dritten Quartal.

    Die Papiere von Amgen waren mit einem Plus von 7,8 Prozent Spitzenreiter im Dow und erklommen im Verlauf den höchsten Stand seit März. Der Biotech-Konzern blickt nach einem überraschend gut gelaufenen Quartal noch optimistischer auf 2025. Experten rechneten bisher mit weniger.

    Für die Titel des Halbleiterkonzerns AMD ging es um 2,5 Prozent nach oben. Ergebnisse und Ausblick hätten die Erwartungen solide übertroffen, schrieb JPMorgan-Analyst Harlan Sur.

    Auch andere Chip-Aktien verzeichneten klare Kursaufschläge. So erholten sich die Papiere von Micron Technology von ihrem deutlichen Vortagesverlust und stiegen auf ein Rekordhoch. Letztlich stand ein Kursanstieg von knapp 9 Prozent zu Buche. Damit bauten sie ihre Jahresbilanz auf 182 Prozent aus.

    Im Nebenwertebereich zeigte die Berichtssaison Licht und Schatten. Die Anteilscheine des Elektroautobauers Rivian schnellten um gut 23 Prozent nach oben. Auf der Negativseite sackten die Aktien des Taser-Herstellers Axon und der Bilderplattform Pinterest um über 9 beziehungsweise knapp 22 Prozent ab. Noch größer war der Einbruch beim Terrassendielen-Produzenten Trex , dessen Anteile nach einem enttäuschenden Ausblick um 31 Prozent einbrachen./edh/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Advanced Micro Devices Aktie

    Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,92 % und einem Kurs von 222,6 auf Lang & Schwarz (05. November 2025, 22:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Advanced Micro Devices Aktie um -5,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +50,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von Advanced Micro Devices bezifferte sich zuletzt auf 362,14 Mrd..

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 173,33USD. Von den letzten 3 Analysten der Advanced Micro Devices Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von -57,26 %/+34,98 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    11 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
