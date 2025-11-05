Wirtschaft
US-BÃ¶rsen legen zu - Supreme Court berÃ¤t Ã¼ber Trumps Zollpolitik
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.796 Punkten 0,4 Prozent im Plus, die TechnologiebÃ¶rse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 25.620 Punkten 0,7 Prozent im Plus.
Die neun Richter zeigten sich zur Freude der MÃ¤rkte am Mittwoch grÃ¶ÃŸtenteils skeptisch, ob die ZÃ¶lle rechtens sind. Doch es wÃ¤re nicht das erste Mal, dass die Gerichtsmehrheit aus den sechs Richtern, die Trump und seine ebenfalls republikanischen VorgÃ¤nger ausgewÃ¤hlt haben, nach einer kritischen AnhÃ¶rung letztlich doch auf die Linie des US-PrÃ¤sidenten einschwenkt.
Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Mittwochabend etwas stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1491 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8702 Euro zu haben.
Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Abend wurden fÃ¼r eine Feinunze 3.983 US-Dollar gezahlt (+1,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 111,43 Euro pro Gramm.
Der Ã–lpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 63,53 US-Dollar, das waren 91 Cent oder 1,4 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
