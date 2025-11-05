    StartseitevorwÃ¤rtsRohstoffevorwÃ¤rtsGold RohstoffvorwÃ¤rtsNachrichten zu Gold

    Wirtschaft

    173 Aufrufe 173 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-BÃ¶rsen legen zu - Supreme Court berÃ¤t Ã¼ber Trumps Zollpolitik

    Wirtschaft - US-BÃ¶rsen legen zu - Supreme Court berÃ¤t Ã¼ber Trumps Zollpolitik
    Foto: Wallstreet in New York, via dts Nachrichtenagentur
    New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben am Mittwoch zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 47.311 Punkten berechnet, ein Plus in HÃ¶he von 0,5 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

    Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.796 Punkten 0,4 Prozent im Plus, die TechnologiebÃ¶rse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 25.620 Punkten 0,7 Prozent im Plus.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre EinschÃ¤tzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Short
    51.200,00â‚¬
    Basispreis
    33,42
    Ask
    × 14,40
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    43.413,36â‚¬
    Basispreis
    34,64
    Ask
    × 14,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    PrÃ¤sentiert von

    Den Basisprospekt sowie die EndgÃ¼ltigen Bedingungen und die BasisinformationsblÃ¤tter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Das oberste Gericht der USA hat am Mittwoch in einer mehr als zweistÃ¼ndigen AnhÃ¶rung die RechtmÃ¤ÃŸigkeit der Zollpolitik von US-PrÃ¤sident Donald Trump geprÃ¼ft. Im Zentrum steht die Frage, ob Trump fÃ¼r die Importsteuern zustÃ¤ndig ist, denn nach Artikel 1 der US-Verfassung liegt die ZustÃ¤ndigkeit fÃ¼r Steuern beim US-Kongress. Ausnahmen von der Regel bilden Gesetze, in denen der US-Kongress dem PrÃ¤sidenten erlaubt, fÃ¼r bestimmte FÃ¤lle ZÃ¶lle zu verhÃ¤ngen, wie etwa der "International Emergency Economic Powers Act", auf den sich Trump bezieht.

    Die neun Richter zeigten sich zur Freude der MÃ¤rkte am Mittwoch grÃ¶ÃŸtenteils skeptisch, ob die ZÃ¶lle rechtens sind. Doch es wÃ¤re nicht das erste Mal, dass die Gerichtsmehrheit aus den sechs Richtern, die Trump und seine ebenfalls republikanischen VorgÃ¤nger ausgewÃ¤hlt haben, nach einer kritischen AnhÃ¶rung letztlich doch auf die Linie des US-PrÃ¤sidenten einschwenkt.

    Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Mittwochabend etwas stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1491 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8702 Euro zu haben.

    Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Abend wurden fÃ¼r eine Feinunze 3.983 US-Dollar gezahlt (+1,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 111,43 Euro pro Gramm.

    Der Ã–lpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 63,53 US-Dollar, das waren 91 Cent oder 1,4 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

    Diskutieren Sie Ã¼ber die enthaltenen Werte


    Community BeitrÃ¤ge zu Gold - CG3AB0 - XD0002747026

    Das denkt die wallstreetONLINE Community Ã¼ber Gold. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!



    Verfasst von Redaktion dts
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Wirtschaft US-BÃ¶rsen legen zu - Supreme Court berÃ¤t Ã¼ber Trumps Zollpolitik Die US-BÃ¶rsen haben am Mittwoch zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 47.311 Punkten berechnet, ein Plus in HÃ¶he von 0,5 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.Wenige Minuten zuvor war der …