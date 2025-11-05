JPMORGAN stuft Vonovia auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vonovia nach der Vorlage von Quartalszahlen von 35,50 auf 36,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In Reaktion auf die Kennziffern des Immobilienkonzerns habe er seine 2026er Prognose für den Vorsteuergewinn leicht erhöht, schrieb Neil Green in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 20:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 20:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 25,46EUR auf Lang & Schwarz (05. November 2025, 22:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Neil Green
Analysiertes Unternehmen: Vonovia
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 36,00
Kursziel alt: 35,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
