ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Vonovia auf 36 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan hebt Kursziel für Vonovia auf 36,00 Euro an.
- Einstufung bleibt bei "Overweight" nach Quartalszahlen.
- Prognose für Vorsteuergewinn 2026 leicht erhöht.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vonovia nach der Vorlage von Quartalszahlen von 35,50 auf 36,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In Reaktion auf die Kennziffern des Immobilienkonzerns habe er seine 2026er Prognose für den Vorsteuergewinn leicht erhöht, schrieb Neil Green in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 20:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 20:11 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 25,46 auf Lang & Schwarz (05. November 2025, 22:51 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -5,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,17 %.
Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 21,27 Mrd..
Vonovia zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,1100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von -5,72 %/+61,07 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 36 Euro
