JPMorgan hebt Ziel für Vonovia auf 36 Euro - 'Overweight'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 25,46 auf Lang & Schwarz (05. November 2025, 22:51 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -5,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,17 %.

Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 21,27 Mrd..

Vonovia zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,1100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von -5,72 %/+61,07 % bedeutet.